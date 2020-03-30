اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 02:52 م
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يتوفر فى غضون أيام.. كوليدج لندن ومهندسو مرسيدس يطورون جهاز تنفس لمرضى كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:00 م
يتوفر فى غضون أيام.. كوليدج لندن ومهندسو مرسيدس يطورون جهاز تنفس لمرضى كورونا جهاز تنفس صناعى - مرسيدس
كتب بيتر إبراهيم

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ساعد مهندسو فورمولا 1 مرسيدس في تطوير جهاز تنفس جديد لمرضى فيروس كورونا.

جهاز التنفس الصناعى الجديد
جهاز التنفس الصناعى الجديد
جهاز التنفس الصناعى الجديد
جهاز التنفس الصناعى الجديد

 

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استغرق فريق مرسيدس والأكاديميون في جامعة كوليدج لندن أربعة أيام فقط لإنتاج أول جهاز "ضغط إيجابي مستمر في مجرى الهواء" (CPAP) - 100 منها الآن في تجارب سريرية في مستشفى في شمال لندن.

وهذه المعدات تدفع الهواء والأكسجين إلى قناع لتضخيم رئة المريض - هي علاج بديل للأشخاص الضعفاء للغاية الذين لا يستطيعون الخضوع لإجراءات التنفس الصناعى في العناية المركزة.

جهاز التنفس الصناعى الجديد
جهاز التنفس الصناعى الجديد

وقد تم بالفعل التوقيع على أنها آمنة للاستخدام الطبي من قبل هيئة مراقبة سلامة MHRA ويجب أن تكمل تجربتها السريرية لإثبات أنها تساعد المرضى في مستشفى University College London بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقد تم استخدام هذه التقنية على نطاق واسع في إيطاليا ، حيث يوجد نقص في أجهزة التنفس الصناعى، كما بدأ "تقنين" جهاز التنفس الصناعي في أحد مستشفيات لندن ، حيث قرر الرؤساء أنه يجب السماح لهم فقط بالمرضى الذين لديهم "فرصة معقولة للبقاء".

جهاز التنفس الصناعى الجديد
جهاز التنفس الصناعى الجديد

 

 

وقد ارتفع عدد وفيات فيروس التاجية في المملكة المتحدة بمقدار 209 خلال 24 ساعة من 1019 إلى 1228، وهناك الآن 19522 حالة مؤكدة على الصعيد الوطني ولكن يمكن أن يكون هناك المزيد، وتتوقع شركة بيانات الرعاية الصحية أن 1.6 مليون بريطاني لديهم بالفعل الفيروس.

 


مرسيدس

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فيروس كورونا

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