ولى العهد البريطانى يخرج من العزل الذاتى وصحته جيدة

رويترز

قال المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا، البالغ من العمر 71 عاما والذي أصيب بفيروس كورونا، اليوم الاثنين إن الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة. وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، "أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".

وكان قد انضم الأمير تشارلز إلى ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا فى التصفيق لموظفى الرعاية الصحية NHS الذين يعملون بجد وهم يتحملون جائحة فيروسات التاجية، حيث وقف الملايين من الناس على الأبواب الأمامية لمنازلهم ونوافذهم المفتوحة، وفى الحدائق وعلى الشرفات، للتصفيق تعبيرًا عن امتنأنهم لأولئك الذين يعملون على خط المواجهة لمكافحة ألفيروس التاجى كورونا المستجد "كوفيد 19".