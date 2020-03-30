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وفاة مصابة بفيروس كورونا فى أحد مستشفيات موسكو كانت تعانى من داء السكرى

الإثنين، 30 مارس 2020 03:37 م
وفاة مصابة بفيروس كورونا فى أحد مستشفيات موسكو كانت تعانى من داء السكرى محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
كتب محمد عبد المجيد

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سجلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، فى أحد مستشفيات موسكو، بسبب مرض مزمن كانت تعانى منه قبل الإصابة، وجاء فى مقر مكافحة كورونا، "فى أحد مستشفيات موسكو، توفيت مريضة شخصت إصابتها بالالتهاب الرئوى نتيجة الفيروس التاجي
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، كانت المريضة البالغة من العمر 84 عامًا خاضعة لجهاز التنفس الاصطناعي، وتعانى من داء السكرى والربو القصبى وأمراض القلب والأوعية الدموية".
 
و كانت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس فى 35 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 212 إصابة فى العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى 1836 إصابة.
 
وصنفت منظمة الصحة العالمية فى 11 آذار/مارس الجاري، تفشى فيروس كورونا المستجد بـ"جائحة"، وبلغت الإصابات أكثر من 724 ألف شخص فى 177 بلداً وإقليماً على صعيد العالم، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 34 ألف شخص، فيما تجاوز عدد من تماثل للشفاء 154 ألف شخص.
 

روسيا

السلطات الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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