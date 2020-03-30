اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:51 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

وفاة امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا وجنينها أثناء عملية ولادة قيصرية طارئة

الإثنين، 30 مارس 2020 01:54 م
وفاة امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا وجنينها أثناء عملية ولادة قيصرية طارئة وفاة أمراة اسبانية وطفلها أثناء والدة قيصرية بسبب كورونا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ذكرت تقارير إعلامية إسبانية وفاة امرأة حامل تبلغ من العمر 37 عامًا في مستشفى تيريزا هيريرا في مدينة لا كورونا في إسبانيا أمس الأحد، بعد توقف القلب المرتبط بتشخيصها لـ Covid-19 ، بعد نصف ساعة من وفاة طفلها. 
 
وكانت في الحجر الصحي في المنزل، تعانى من أعراض حمى شديدة وذهبت إلى المستشفى فقط عندما بدأت انقباضات الولادة فى الحدوث، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء عملية قيصرية عاجلة. 
 
WhatsApp Image 2020-03-30 at 1.36.21 PM
WhatsApp Image 2020-03-30 at 1.36.21 PM
وذكرت صحيفة لا فوس دي جاليسيا الإقليمية الأسبانية حسبما نقلت عنها جريدة "ميرور" البريطانية، أن أقارب المرأة يصرون على أنها لم تكن تعاني من مشاكل صحية خطيرة وتم إرسالها في البداية إلى المنزل بعد الذهاب إلى المستشفى، كما أخبر الزوج وفاة الطفلة أثناء الولادة القيصرية الطارئة.
 
وبحسب ما ورد توفيت زوجته بعد حوالي نصف ساعة بعد توقف القلب المرتبط بالفيروس التاجي، الذي كانت نتيجة اختباره إيجابية.
 
وبلغ عدد الوفيات بالفيروس التاجي في جاليسيا باسبانيا حتى الآن 61. حتى يوم الأحد ، كان 122 شخصًا في المنطقة في العناية المركزة، وحوالي 640 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي البالغ عددها 2925 حالة التي سجلتها جاليسيا حتى الآن هي من منطقة لا كورونا.
 
المسشتفى الاسبانى
المسشتفى الاسبانى
وتسجل إسبانيا عددًا قياسيًا من الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية ، مع 838 في 24 ساعة من السبت إلى الأحد، حيث مات أكثر من 6500 شخص مصاب بالفيروس التاجي على الصعيد الوطني.
 

امراة حامل

وفاة حامل بسبب كورونا

كورونا وتأثيره على الحمل

ولادة قيصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة