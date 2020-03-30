وفاة الإعلامية الأميركية ماريا ميركادر بفيروس كورونا

كتب خالد إبراهيم

أعلنت شبكة "cbs" الأميركية، وفاة مراسلتها ماريا ميركادر صاحبة الـ 54 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت أثناء تواجدها بأحدى مستشفيات نيويورك بعد أن خصلت على عطلة مرضية فى نهاية شهر فبراير الماضي.



خبر وفاة الاعلامية

ميركادر خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

شاركت في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من 3 عقود، حتى وصلت إلى مسئولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

وكان عالم أميركي بارز توقع أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، وأن يُصاب الملايين بالولايات المتحدة.