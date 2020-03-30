اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وفاة الإعلامية الأميركية ماريا ميركادر بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:39 ص
وفاة الإعلامية الأميركية ماريا ميركادر بفيروس كورونا الإعلامية ماريا ميركادر
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شبكة "cbs" الأميركية، وفاة مراسلتها ماريا ميركادر صاحبة الـ 54 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت أثناء تواجدها بأحدى مستشفيات نيويورك بعد أن خصلت على عطلة مرضية فى نهاية شهر فبراير الماضي.

خبر وفاة الاعلامية
خبر وفاة الاعلامية

ميركادر  خضعت في وقت سابق لعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

شاركت في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من 3 عقود، حتى وصلت إلى مسئولة إدارة المواهب في الشبكة التلفزيونية الشهيرة.

وكان عالم أميركي بارز توقع أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 إلى 200 ألف شخص، وأن يُصاب الملايين بالولايات المتحدة.

 

 


ماريا ميركادر

فيروس كورونا

كورونا نيوز

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكايات الرعب من كورونا فى أمريكا.. العاملون بالرعاية الصحية بالولايات المتحدة متخوفون من شح المعدات خلال فترة الحرب على الفيروس.. وكبير خبراء بمجال الأمراض المعدية يتوقع وصول الوفيات لـ200 ألف

الأحد، 29 مارس 2020 11:00 م

لماذا فشلت الولايات المتحدة فى وقف غزو كورونا؟.. نيويورك تايمز: عيوب فنية وعقبات تنظيمية وسقطات فى القيادة أدت إلى انتشار كوفيد 19.. الصحيفة الأمريكية: غياب الاختبارات المبكرة أدى إلى الوضع الراهن

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 م

كورونا انترناشونال ميتر.. العالم يسجل 680 ألف إصابة.. الولايات المتحدة تتخطى إيطاليا وتسجل أعلى نسبة عالميا فى الإصابة بالوباء.. والصين تتربع على عرش التعافى من الفيروس ومصر تسجل وفيات بواقع 6.3% من المصابين

الأحد، 29 مارس 2020 03:19 م

بعد وفاة 200 شخص فى الولايات المتحدة بفيروس كورونا .. اعرف ازاى تقوى مناعتك

الأحد، 29 مارس 2020 02:09 م

إلغاء معرض ديترويت للسيارات بالولايات المتحدة وبناء مستشفى ميدانى فى موقعه

الأحد، 29 مارس 2020 12:21 م

وفاة أول رضيع جراء فيروس كورونا فى الولايات المتحدة

الأحد، 29 مارس 2020 08:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

وزيرة الهجرة: نسعى لإجلاء ألف مصرى عالق فى الولايات المتحدة مطلع إبريل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

الكهرباء: تعميم خدمة البلوتوث لشحن العدادات مسبقة الدفع الأسبوع المقبل

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

وزيرة الصحة: نناشد المواطنين بالتوجه لأقرب مستشفى حميات حال الاشتباه بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

الصحة تبدأ تدريب 10 آلاف طبيب بالمستشفيات على بروتوكولات علاج كورونا

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

أحدث الإحصائيات اليوم: 708 آلاف مصاب بكورونا فى 202 دولة.. أنفوجراف

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

الصحة: وفيات كورونا الجديدة من محافظة القاهرة وصلوا للمستشفيات متأخرين

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

وزيرة الصناعة تكشف إجراءات وآليات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

الصحة العالمية: أجرينا تجربة تضامنية على 4 أدوية لعلاج كورونا

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

من البلكونة.. ياسر يشارك بصورة لمظاهر الحظر من كفر الشيخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة