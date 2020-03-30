وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن بومبيو أكد - خلال الاتصال - على الدعم الأمريكي للناتو وعلى أهمية الوحدة عبر الأطلسي، وكيفية مساعدة الحلف في تنسيق تعامل الدول الأعضاء لتفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".



كما ناقش بومبيو مع ستولتنبرج القضية الأفغانية وضرورة تشكيل حكومة شاملة بأفغانستان تضع الأولوية للتوصل إلى تسوية سياسية لتعزيز أمن البلاد.



ووجه الوزير الأمريكي الشكر للأمين العام لحلف شمال الأطلسي على جهوده من أجل تيسير عقد الاجتماع الوزاري بصورة افتراضية عبر الإنترنت، بما يظهر مدى تأقلم الناتو وقدرته على المحافظة على الروابط القوية بين الدول المتحالفة في أوقات الأزمات.

