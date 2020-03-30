وزير بريطانى: الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا قد تستغرق فترة طويلة

لندن(أ ش أ)

قال وزير شئون مجلس الوزراء البريطانى مايكل جوف إن المملكة المتحدة تواجه فترة مهمة من الإجراءات الصارمة للتعامل مع تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم، وامتنع الوزير البريطانى عن تحديد فترة سيمتد خلالها قرار التباعد الاجتماعى، وإلزام المواطنين بالبقاء فى المنازل، وأضاف " إن توقيت وصول الفيروس إلى الذروة يعتمد على سلوك المواطنين"، مؤكدا أهمية اتباع قواعد التباعد الاجتماعى للحد من تفشي الفيروس.



يذكر أن عدد المواطنين الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا فى المملكة المتحدة وصل إلى 1228 شخصا حيث زاد عددهم بواقع 209 يوم السبت الماضى، فى الوقت نفسه بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 19522 شخصا.

وكانت نائبة كبير الأطباء بالمملكة المتحدة الدكتورة جينى هاريس، قالت إن المملكة المتحدة قد تستمر فى إجراءات العزل لمدة ستة أشهر، محذرة من ذروة ثانية إذا تم إنهاء هذه الإجراءات بسرعة كبيرة، حسبما أفادت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، كتب رسالة إلى كل أسرة فى المملكة المتحدة يحثهم على البقاء فى المنزل أثناء "الطوارئ الوطنية" بسبب فيروس كورونا، مما يزيد من إمكانية تطبيق إجراءات عزل أكثر صرامة.

وأضافت أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تواجه أصعب أسبوع لها على الإطلاق حيث يستمر الوباء فى إحداث الفوضى فى جميع أنحاء البلاد وبدأ عدد مرضى فيروس (كوفيد-19) فى الوصول إلى مستويات غير مسبوقة .

وبلغ عدد الوفيات فى المملكة المتحدة 1228 ، أمس الأحد، بعد تسجيل 29 حالة وفاة أخرى. وهى ثانى أكبر زيادة يومية فى عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء تفشى المرض.

وفى الولايات المتحدة ، تضاعف عدد الوفيات فى يومين ليتجاوز 2000 حالة. وبلغ عدد مصابى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم الآن أكثر من 660 ألف حالة، وتوفى أكثر من 30 ألف شخص.