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بالتنسيق مع الداخلية..

وزير النقل يؤكد على تشغيل القطارات لمحطاتها حتى حال تزامنها مع وقت الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 11:27 ص
وزير النقل يؤكد على تشغيل القطارات لمحطاتها حتى حال تزامنها مع وقت الحظر اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية
كتب رضا حبيشى

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عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير  اجتماعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات ومحطاتها وتقليل الزحام بالقطارات، حيث بدأ اللقاء بتأكيد الوزير على ضرورة أن تراعي جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحاً، وأن يتم تسيير قطار آخر في حالة زيادة الطلب من الركاب في توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر  التي تم حجزها قبل الأربعاء الماضي (يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال بدءا من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا) .
 
كما أكد وزير النقل على استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية في حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، مشددا على ضرورة  الحرص على  النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة  الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في مختلف أنواع القطارات  العادية والمكيفة وعربات النوم . 
 
كما أكد الوزير على سرعة الانتهاء من بوابات الدخول والخروج الاتوماتيكية  بالمحطات الرئيسية للسكة الحديد لحوكمة دخول الركاب إلى المحطات بالتذكرة، مشيرا  إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية  لكافة طوائف التشغيل  لتحسين مستويات الاداء ورفع مستويات السلامة، مشددا على ضرورة الاهتمام بإنتاجية الورش وتدبير قطع الغيار اللازمة لاعمال الصيانة والعمرة. 
 
وفي نهاية الاجتماع اكد  الوزير على أهمية التواصل بين كافة القيادات ومرؤوسيهم  في مواقع العمل مشيرا الى  تقديم  كافة التسهيلات للركاب.
 
 

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (1)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (1)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (2)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (2)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (3)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (3)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (4)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (4)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (1)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (1)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (2)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (2)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (3)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (3)

اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (4)
اجتماع وزير النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية (4)


 

 


وزير النقل

حركة القطارات

تطهير القطارات

اخبار مصر

اخبار اليوم

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