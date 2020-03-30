اليوم السابع
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وزير الزراعة: فحص 3246 عينة لمواد غذائية وحيوانات كلها خالية من فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 03:30 م
وزير الزراعة: فحص 3246 عينة لمواد غذائية وحيوانات كلها خالية من فيروس كورونا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى
كتب عز النوبى

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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معامل معهد صحة الحيوان قامت بفحص 3246 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من 29/1 حتى 30/3/2020، مضيفا أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا وذلك وفقا للتقرير الذى تلقاه من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ومن ناحيته قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان أن هذه العينات واردة من خلال موانئ الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والغردقة وأيضا مطار القاهرة الدولى على النحو التالي:

ميناء الإسكندرية عدد 2563 عينة إضافات اعلاف- ومسحات ولحوم- البان- دواجن- اسماك والواردة من خلال ميناء الإسكندرية من معظم دول العالم واهمها الهند- الصين- الاتحاد الأوروبى- كوريا- إندونيسيا- اليابان- تايوان- الامارات.

 ميناء دمياط تم فحص 187 عينة أسماك متنوعة- كبدة- منتجات ألبان- مسحات- زبدة طبيعى والواردة من الهند- الصين- الإمارات- فيتنام- هولندا- أوكرانيا- اليمن- تايلاند- اسبانيا- عمان.

واضاف " شاهين " أنه من ميناء بورسعيد تم فحص 232 عينة اسماك متنوعة- لحوم بقرى وجاموسى- كبدة- البان

المصدر الهند- البرازيل- الامارات- اليمن- الصين- اليابان- عمان، ميناء العين السخنة عدد العينات 5 نوع العينات إضافات اعلاف- مسحوق، والواردة من دول سنغافورة- ماليزيا.

ومن خلال مطار القاهرة الدولى تم فحص 23 عينات اسماك متنوعة- لحوم- لبن بودرة- مستلزمات طبية بيطرية- جبن- امعاء واردة من الصين- فنلندا- فرنسا- إيطاليا- اثيوبيا.

وقال مدير معهد صحة الحيوان أن المعمل الفرعى بميناء الغردقة قام بفحص 33 عينة مسحات مأخوذة من قطط وكلاب، كما قامت معامل صحة الحيوان بفحص عدد 203 عينة لحيوانات اليفة ملك لمواطنين من مناطق (مصر الجديدة- الدقى- المهندسين- الهرم- ميدان الرماية- المعادي) عينات مسحوبة من المطار، وبالتالى يصبح الاجمالى 3246 عينة تم فحصها ضد فيروس مرض (COVID19) بأدق التقنيات الحديثة للتشخيص وكانت جميع العينات سلبية.


صحة الحيوان

فحص اللحوم

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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