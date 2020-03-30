اليوم السابع
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وزير الرى يكلف بمواجهة الزراعات الشرهة فى استهلاك المياه

الإثنين، 30 مارس 2020 05:55 م
وزير الرى يكلف بمواجهة الزراعات الشرهة فى استهلاك المياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة التنسيق بين القطاعات والهيئات والادارات المركزية فى مواجهة التحديات المائية على المستوى القومى والتعريف بالموقف المائى فى مصر ومواجهة الزراعات الشرهة للمياه خاصة زراعات الارز، وذلك للحفاظ على الموارد المائية وقيام كل مستوى بأداء دوره على الوجه الاكمل لتدبير احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة وبذل الجهود الرامية للتوعية بمحدودية الموارد المائية وتنامى الزيادة السكانية، علاوة على تأثيرات التغيرات المناخية  وآليات مواجهتها .

وأشار عبد العاطى إلى الخطة القومية للموارد المائية ودور الوزارات والجهات المعنية فى التعاون مع الوزارة لمواجهة العجز المائى، وتدنى نوعية المياه والوفاء بكافة المتطلبات المائية بهدف تحقيق تنمية مستدامة.

وكلف عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والرى.

كما أكد عبد العاطى فى تصريحات صحفية على ضرورة الانتهاء من الدراسات  في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتى ذلك فى إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.

اشار عبد العاطى الي انه تم الاتفاق مع قيادات الوزارة علي التفكير في اساليب جديده لمواجهه مشكلة تدبير الموارد المالية، و قيامهم بالمرور بصفه مستمره لمتابعه المشروعات التي تنفذها الوزاره، علاوة علي الاقتصاد في تكلفه المشروعات بما لا يخل بالجودة مع وضع الخطط والبرامج التي من شانها تشجيع برامج ترشيد استخدامات المياه والتوعية بحماية الشبكة المجاري المائيه من التعرض للتلوث، وكذلك المرور الميداني علي كافة المشروعات التي تنفذ حاليا.
 


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