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وزير الرى يبحث مع رئيس هيئة المساحة المشروعات المشروعات الجارى تنفيذها

الإثنين، 30 مارس 2020 12:24 م
وزير الرى يبحث مع رئيس هيئة المساحة المشروعات المشروعات الجارى تنفيذها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس على المنوفى رئيس هيئة المساحة حيث تم استعراض ومناقشة الأعمال التى تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالمشروعات القومية.

أشار منوفى إلى أن الهيئة وقعت عدد من بروتوكولات التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها بروتوكول حصر أملاك  الأوقاف وتوقيعها  على خرائط رقمية وورقية  بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه، حيث تم تسليم 25 منطقة أوقاف بنسبة تنفيذ 100% وجارى طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف  (92 ) مجلد  يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها، وتقوم الهيئة حاليا بإنهاء منطقة القاهرة.

وأضاف أن هيئة المساحة تقدم دعمها الكامل لميكنة أملاك هيئة الأوقاف بمشاركتها فى لجنة تطوير نظام معلومات أراضي بالهيئة، وفيما يتعلق ببروتوكول مشروعات الري لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الرى على خرائط مساحية لصالح مصلحة الرى، كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري التنسيق مع الري لدراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات أخرى، إلى جانب بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة 20  مليون جنيه ، حيث تم رفع  وتسليم  كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة  موقعة  موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات.

أشار رئيس الهيئة  إلى المشروع القومي للطرق 2030 الذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري والجهاز التنفيذي لمشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق ، بتكلفة حوالى  115 مليون جنيه ، حيث انتهت الهيئة من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص - نقادة  وسمالوط ودراو وديروط لربط شرق النيل بغربه  ) وقدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين وتقاطعات طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى)  حيث تم صرف تعويضات للمتتضررين حوالي 3 مليار جنيه لهذه الطرق.


 


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