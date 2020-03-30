اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الكويتى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى

الإثنين، 30 مارس 2020 07:30 م
وزير الخارجية الكويتى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التونسى نور الدين الري، أعرب خلاله عن تضامن دولة الكويت الثابت مع تونس، مشيداً بالجهود والإجراءات والخطوات التي تتخذها تجاه احتواء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والتعاون لمواجهة هذه الكارثة الصحية العابرة للحدود والحد من الانتشار السريع لهذا الوباء الذى يمثل تحديا مشتركا للبشرية جمعاء، متمنيا لتونس السلامة وتجاوز هذه الأزمة.

من جانبه أعرب الوزير التونسى عن شكر بلاده لدولة الكويت ومساندتها للإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتصدي لتداعياته.


الكويت

تونس

الخارجيه الكويتيه

الخارجيه التونسيه

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق النقد: فرصة معالجة الكويت لتحدياتها من مركز قوة.. تتضاءل

الإثنين، 30 مارس 2020 02:42 م

الكويت تسمح لمخالفى الإقامة بالمغادرة دون تحمل غرامات أو تذاكر السفر

الإثنين، 30 مارس 2020 02:17 م

صندوق النقد الدولى يطالب الكويت بفرض ضرائب على الأثرياء

الإثنين، 30 مارس 2020 01:32 م

كورونا ميتر.. العالم يقترب من 800 ألف إصابة و34 ألف وفاة.. مصر واليابان فى صدارة أعلى نسبة تعافى بين المصابين.. تركيا تسجل أقل نتائج بــ1.1.. والكويت صفر وفيات.. وأكبر نسبة ضحايا فى إيطاليا بـ11%

الإثنين، 30 مارس 2020 01:30 م

الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 30 مارس 2020 12:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة