اليوم السابع
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وزير التعليم ينشر مناهج الصف السادس الابتدائى حتى 15 مارس

الإثنين، 30 مارس 2020 10:40 م
وزير التعليم ينشر مناهج الصف السادس الابتدائى حتى 15 مارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية منهج الصف السادس الابتدائى حتى 15 مارس الجارى، بعد قرار تعليق الدراسة وتخفيف المناهج الدراسية.

 

وأعلن الدكتور طارق شوقى، المقررات الدراسية لطلاب المدارس حتى 15 مارس الجارى، بعد قرار توقف الدراسة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وقالت  مصادر بالوزارة، إن واضعى الأسئلة ملتزمون بالأجزاء المحددة، ولن تأتى أسئلة من خارج المقررات التى تم تحديدها، موجهة رسالة للطلاب: أطمنوا وعليكم التركيز فى مراجعة دروسكم والمهمة أصبحت سهلة بعد تحفيف المناهج.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم، تحديد دروس منهج اللغة العربية حتى 15 مارس الجارى، فى القراءة " درس العلم فى الإسلام صفحة 22، والنصوص الشعرية" نص أهواك يا وطنى حتى صفحة 77" النصوص النثرية : الكنيسة نورت حتى صفحة 129، وفى الأدب الشعرى، مدرسة أبولو حتى  صفحة 29، وفى الأدب النثرى، القصة القصيرة حتى صفحة 123، وفى البلاغة الأدبية حتى صفحة 142، والتدريبات النحوية حتى صفحة 197 مع حذف المنادى وتدريباته، الكتاب ذو المووضعات حتى نهاية الفصل السادس الجزء الثانى صصفحة 97.

 

وفى الجغرافيا للشعبة الأدبية، المطلوب دراسته، الدرس التمهيدى مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية، والدولة فى الجغرافيا السياسية والدولة "تعريفها وأنواعها"، والمقومات الطبيعية لقوة الدولة، إضافة إلى موضوعات المقومات البشرية لقوة الدولة والنظام السياسى والانتخابى بالدولة والمشكلات الساسية والحدود السياسية " مفهومها وأهميتها ووظائفها"، وتضمنت أيا الموضوعات التى يدرسها الطالب " أنواع الحدود السياسية وتطور خريطة العالم السياسية والمسكلات المرتبطة بها ومشكلات اقتصادية ذاته بعد سياسى.

 

 


التربية والتعليم

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الصف السادس الابتدائى

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