وزير التعليم الفرنسى: عودة الدراسة 4 مايو يتوقف على تطورات أزمة كورونا

كتب: أحمد علوى

أكد وزير التعليم الوطني الفرنسى جان ميشيل بلانكير اليوم الإثنين، خلال كلمة له مع قناة اوروبا 1 الفرنسية، ان ما قاله الأسبوع الماضي عن إعادة فتح المدارس في 4 مايو، والتي تم إغلاقها بسبب الفيروس التاجى مجرد سناريو.

وقال جان ميشيل بلانكير، الذي يواجه انتشار الوباء ، إن إعادة فتح المدارس والكليات والمدارس الثانوية في 4 مايو هو مجرد سيناريو "لا أكثر ولا أقل".

وقال إن هذا القرار يعتمد على تطور الوباء، مضيفا: "آمل أن نتمكن من العودة يوم 4 مايو، ولكن يجب أن يكون الوباء وراءنا في ذلك الوقت، او قد تعود الدراسة في وقت لاحق ".

وأعلن جان ميشيل بلانكير أن هذا التاريخ "لا يزال متوافقًا مع ما قيل من قبل السلطات الصحية" ، ولكن يجب اتخاذ قرار جديد وفقا للوضع فى البلاد خلال شهر أبريل .

وتم إغلاق المدارس منذ 16 مارس في فرنسا بسبب وباء فيروس كورونا، وهناك ما يقرب من 12 مليون طالب ، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية الذين يجب أن يجتازوا البكالوريا في غضون أسابيع قليلة، يأخذون دروسهم من المنزل.

و فى 7 مارس قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، لإذاعة "كلاسيك": "في إطار جهود منع انتشار الفيروس تم حتى الآن إغلاق نحو 150 مدرسة يبلغ عدد التلاميذ بها نحو 45 ألف".

قررت السلطات الفرنسية إغلاق نحو 100 مدرسة في منطقة ألزاس جنوب البلاد، بعدما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) من 10 إلى 81 في خلال 48 ساعة، ليصل إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها بسبب الفيروس في البلاد إلى 250 مدرسة.