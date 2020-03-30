اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير التعليم الفرنسى: عودة الدراسة 4 مايو يتوقف على تطورات أزمة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:02 م
وزير التعليم الفرنسى: عودة الدراسة 4 مايو يتوقف على تطورات أزمة كورونا بلانكير
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير التعليم الوطني الفرنسى جان ميشيل بلانكير اليوم الإثنين، خلال كلمة له مع قناة اوروبا 1 الفرنسية، ان ما قاله الأسبوع الماضي عن إعادة فتح المدارس في 4 مايو، والتي تم إغلاقها بسبب الفيروس التاجى مجرد سناريو.

وقال جان ميشيل بلانكير، الذي يواجه انتشار الوباء ، إن إعادة فتح المدارس والكليات والمدارس الثانوية في 4 مايو هو مجرد سيناريو "لا أكثر ولا أقل".

وقال إن هذا القرار يعتمد على تطور الوباء، مضيفا: "آمل أن نتمكن من العودة يوم 4 مايو، ولكن يجب أن يكون الوباء وراءنا في ذلك الوقت، او قد تعود الدراسة في وقت لاحق ".

وأعلن جان ميشيل بلانكير أن هذا التاريخ "لا يزال متوافقًا مع ما قيل من قبل السلطات الصحية" ، ولكن يجب اتخاذ قرار جديد وفقا للوضع فى البلاد خلال شهر أبريل .

وتم إغلاق المدارس منذ 16 مارس في فرنسا بسبب وباء فيروس كورونا، وهناك ما يقرب من 12 مليون طالب ، بما في ذلك طلاب المدارس الثانوية الذين يجب أن يجتازوا البكالوريا في غضون أسابيع قليلة، يأخذون دروسهم من المنزل.

و فى 7 مارس قال وزير التعليم الفرنسي، جان ميشيل بلانكير، لإذاعة "كلاسيك": "في إطار جهود منع انتشار الفيروس تم حتى الآن إغلاق نحو 150 مدرسة يبلغ عدد التلاميذ بها نحو 45 ألف".

قررت السلطات الفرنسية إغلاق نحو 100 مدرسة في منطقة ألزاس جنوب البلاد، بعدما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) من 10 إلى 81 في خلال 48 ساعة، ليصل إجمالي عدد المدارس التي تم إغلاقها بسبب الفيروس في البلاد إلى 250 مدرسة.

 

 


فرنسا

كورونا

وزير التعليم الفرنسى

كورونا فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة