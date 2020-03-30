وزيرة الصحة: بدل المهن الطبية من 400 إلى 700 جنيه وسيزيد بنسبة 75%

كتب عامر مصطفى

علقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بزيادة بدل العاملين في المهن الطبية وكذلك صرف مكافآت، موضحاً أن القرار يشمل جميع العاملين في القطاع الطبي حتي الفنيين.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن القطاع الطبي كان ينادي بتلك الزيادة منذ سنوات طويلة، كما أن الرئيس وجه صندوق تحيا مصر لصرف مكافات استئثانية وشكر وأشاد بالأطباء وكافة الأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة، أنه وفي ظل أزمات اقتصادية كبيرة إلا أن الرئيس رصد حوافز وبدلات وهذا مؤشر لأنه تقدير كبير للغاية، وجميع العاملين يرون أنها خطوة جيدة، مشيرة إلى أن البدل يصرف كل شهر وأقره الرئيس في عام 2014.

وتابعت وزيرة الصحة، أن البدل كان يتراوح من 400 لـ700 واليوم زيادة بـ75%، الزيادة لا تقتصر على الأطباء فقط ولكن كل العاملين في القطاع الطبي بما فيهم أساتذة كليات الطب وأعضاء هيئة التدريس.، والرئيس دائما يطلع على كافة المعلومات.