وزيرة التضامن: مد تعليق أنشطة الحضانات لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

كتب مدحت وهبة

أصدرت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قراراً بمد تعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين جديدين حتى 15 إبريل المقبل، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.



وأضافت الوزارة فى بيان أن القرار يأتى ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة أطفالنا، على أن يتم النظر فى قرار تمديد التعليق مجددا الأسبوع القادم.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين، حيث ناقش رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور "فيروس كورونا المستجد".



يذكر أن رئيس الوزراء كان قد كلف بأن تكون هناك إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة فى القطاعات المختلفة، وأن تكون هناك آلية واضحة للتسجيل للمتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية، مشيراً فى الوقت نفسه إلى مبادرة وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكترونى للوزارة كما تم اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التى سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة، كما تم طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.