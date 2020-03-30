وزيرة التجارة تقرر استمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية لمدة شهر

كتب إسلام سعيد

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية لمدة شهر اعتباراً من أول شهر ابريل المقبل.

ويتى هذا القرار فى ظل انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2020 والخاص بتمديد فترة عمل المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أول يناير وحتى نهاية شهر مارس الجارى.

ويستهدف القرار الحفاظ على حالة الاستقرار داخل القطاعات التصديرية خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد ، وبما يسهم فى الحفاظ على معدلات تصدير المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

كما يسهم القرار في إتاحة المزيد من الوقت لاختيار أفضل الكوادر لإدارة المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة بهدف تفعيل دورها في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية خاصة وأنها تمثل أحد أذرع الوزارة الرئيسية المعنية بتعزيز صادرات المنتجات المصرية .

ينشر "اليوم السابع" التشكيل الجديد للمجالس التصديرية، عقب التجديد لها لمدة عام بقرار وزير الصناعة والتجارة.

1. المجلس التصديرى للصناعات الهندسية برئاسة عمرو أبو فريخة ( شركة طنطا موتورز) وعضوية كل من خليل إبراهيم (شركة فريش) وعماد السويدى (شركة السويدى إلكتروميتر) وأحمد فكرى عبد الوهاب (شركة إجا) ومحمد ناصف (شركة ليوني) وشريف الصياد (شركة تريدكو الصياد) ومحمد العايدى (شركة طيبة الألومنيوم للمعادن).

2. المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة كل من خالد أبو المكارم- رئيس مجلس الإدارة لشركة (مكارم تكس) وعضوية كل من مصطفى شريف الجبلى نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة (أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية) وطارق زغلول العضو المنتدب لشركة (الشرقيون للبتروكيماويات) وجون وديع بشاى رئيس مجلس الإدارة لشركة (الشرق للتجارة والصناعة) وماجد شفيق- رئيس مجلس الإدارة لشركة (لايف كيمكال جروب للاستيراد والتصدير) ونجلاء زين العابدين- العضو المنتدب لشركة (الزين كيميكالز للمواد الخام والبويات) وهانى قسيس (شركة منترا للورق).

3. المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية برئاسة نديم إدوارد إلياس (شركة صحارا للطباعة) وعضوية كل من أحمد جابر محمد(شركة يوميباك ) وسمير البيلى أبو صالح عياد (شركة الصفا للطباعة والتغليف) ومحمد إبراهيم صالح (شركة الإيماك لتحويل الورق) وشريف إبراهيم المعلم (الشروق الحديثة للطباعة والتغليف).

4. المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية برئاسة محمود محمد سرج (مدبغة سرج) وعضوية كل من: حسن عبد الرحمن الجباس (مدبغة الرواد) ومحمد حربى محمد (مدبغة حربى ) ومحب منير مرقص (إم إم للتجارة والتصنيع) وجمال إبراهيم السمالوطى (المصرية الألمانية للاستثمار الصناعي).

5. المجلس التصديرى للصناعات اليدوية برئاسة هشام عماد عبد العزيز الجزار (شركة يدوى لتصدير المنتجات اليدوية) وعضوية كل من مارى ألفيرا الجندى ( شركة تراث) ومسعد عمران (شركة مسعد عمران للسجاد اليدوي) وعز الدين مختار (شركة جوزى بوتيك) وهالة عاشور (شركة هاند ميد).

6. المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى (شركة إيديتا للصناعات الغذائية ) وعضوية كل من محمود بازان (شركة هيرو للصناعات الغذائية ) وأشرف الجزايرلى (شركة يونيليفر مشرق ) ومحمد دماطى (الشركة المصرية للصناعات الغذائية –دومتي- ) وأشرف السيد (كايرو أجرو بروسيسنج) ومحمد القرش (أورينت جروب) ويمنى الشريدى (شركة سبيشال فودز).

7. المجلس التصديرى للأثاث برئاسة إيهاب درياس (شركة لاروش المصريد للصناعات) وعضوية كل من شريف عبد الهادى (مالتى إم جروب ) وعبده شولح (شركة شولح للأثاث) ووليد عبد الحليم (شركة أبلاينس) وإسلام خليل (شركة إيجيبت فورمنج).

8. المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة ماجد جورج وعضوية كل من محى حافظ- (دلتا فارما) ومحمد رشدى (آمون فارما) وآسر سلامة (شركة إيزي) وهشام الفتا (شركة أميكو).

9. المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد بدوى الدمرداش (شركة المغربى ) وعضوية كل من محمد أشرف خليل (شركة سوناك ) ومحمد أحمد حسنى (شركة أراتكو ) وفؤاد طارق أبو بكر (شركة فريدال ) وهشام سمير النجار (شركة دلتكس ) وعمرو محمد البلتاجى (شركة بلكو ) وحسين حسن مرعى (المزارعين المصريين للتنمية الزراعية).

10. المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والتشييد والبناء برئاسة وليد جمال الدين (الشركة الحديثة للمواد العازلة) وعضوية كل من محمد خطاب (شركة سفنكس للزجاج) وسمير نعمان (شركة حديد عز) وأحمد حافظ (شركة آيديال ستاندارد) وفاروق مصطفى (شركة مصر بنى سويف للأسمنت) ورؤوف عبد الله (شركة مارمونيل للرخام ) وعمرو قنديل (شركة كاما لتشغيل المعادن) وممدوح محمد محمود (شركة مصر للتنمية الهندسية) وحسن علام (شركة حسن علام القابضة).

11. المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية برئاسة طلبة رجب طلبة (مجدى طلبة) رئيس شركة تى آند سى للملابس وعضوية كل منم. محمد الصياد (شركة الصياد للتريكو) وحسام جبر (شركة لوتس) وإيهاب زاهر(شركة سويت جيرل للملابس ) وسعيد أحمد (شركة مصر لنن) ومصطفى مصطفى الشيخ (شركة الشيخ للوبريات) ومحمود أمين (شركة النساجون الشرقيون) وأ. محمد السيد يوسف (الشركة الدولية للغزل) ومحمد كامل شرباتى ( شركة الرباعية للمنسوجات) .

12. المجلس التصديرى للاستثمار العقارى برئاسة هشام على شكرى ( شركة رؤية للاستثمار العقاري) وعضوية كل من فتح الله فوزى (شركة مينا للاستثمار العقاري) وأحمد شلبى (شركة تطوير للاستثمار العقاري) وعمرو القاضي- (شركة سيتى إيدج للاستثمار العقاري) ووليد مختار (شركة إيوان للاستثمار العقاري) .