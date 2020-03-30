اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة النقل تكشف الهدوء وقلة ركاب مترو الأنفاق فى الثانية ظهرا.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 04:24 م
وزارة النقل تكشف الهدوء وقلة ركاب مترو الأنفاق فى الثانية ظهرا.. فيديو مترو الأنفاق الثانية ظهر اليوم
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، مقطع فيديو من داخل أحد قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق، فى الثانية ظهر اليوم الاثنين، يظهر الهدوء التام وقلة عدد الركاب داخل القطار، وذلك ردا على تداول فيديوهات تظهر التكدس الشديد داخل محطات وقطارات المترو

وكانت وزارة النقل، أكدت فى بيان لها مساء، أمس الأحد، أنه بخصوص الفيديو الذى قام بعرضه أحد البرامج الفضائية، بخصوص الزحام فى مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضى الموافق 25 مارس فى محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو فى أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم فى توقيت واحد.

1
 
وأضافت وزارة النقل أن الوزارة تعاملت مع هذا الزحام بشكل فورى حيث قام وزير النقل يوم الخميس الموافق 26 مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسى للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات فى كل اتجاه فى الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومى كما قام الأحد الموافق 29 مارس  وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو فى الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة.
2
 
ووجه الوزير باستمرار الدفع  بعد 5 قطارات فى كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التى تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءا ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالى الساعة 7.15 مساءا إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالى إلى 41 قطار بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثانى إلى 27 قطار بدلا من 22  قطار  بزياده 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات فيى الخط الثالث فى الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم فى عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو.

واستنكرت الوزارة فى بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضى على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوى الهام وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أى مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.


مترو الانفاق

وزير النقل

وزارة النقل

زحام مترو الانفاق

كورونا

ازمة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. مواطنون يصورون فيديوهات تكشف تكدس مئات الركاب على الأرصفة وداخل عربات القطارات.. ويحرصون على ذكر تاريخ التصوير: "اللى معندوش كورونا هيجى له"

الإثنين، 30 مارس 2020 01:56 م

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 12:10 م

قصة الفيديو الذى أشعل الأزمة بين كامل الوزير والإبراشى..وزير النقل : إنت بتعرض صور قديمة كأنها النهارده ..مفيش زحام ومتشكرين.. والإبراشى : الموضوع مش شخصى وياريت تهزمنا بالقاضية لتحقيق المصلحة الوطنية

الإثنين، 30 مارس 2020 11:30 ص

وزير النقل يؤكد على تشغيل القطارات لمحطاتها حتى حال تزامنها مع وقت الحظر

الإثنين، 30 مارس 2020 11:27 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة