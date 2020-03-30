وزارة النقل تكشف الهدوء وقلة ركاب مترو الأنفاق فى الثانية ظهرا.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

نشرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، مقطع فيديو من داخل أحد قطارات الخط الثانى لمترو الأنفاق، فى الثانية ظهر اليوم الاثنين، يظهر الهدوء التام وقلة عدد الركاب داخل القطار، وذلك ردا على تداول فيديوهات تظهر التكدس الشديد داخل محطات وقطارات المترو

وكانت وزارة النقل، أكدت فى بيان لها مساء، أمس الأحد، أنه بخصوص الفيديو الذى قام بعرضه أحد البرامج الفضائية، بخصوص الزحام فى مترو الأنفاق فإن هذا الفيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضى الموافق 25 مارس فى محطة عزبة النخل حيث شهدت بعض محطات المترو فى أول يوم لتطبيق الحظر بعض التكدس نتيجة لخروج الموظفين من أعمالهم فى توقيت واحد.





وأضافت وزارة النقل أن الوزارة تعاملت مع هذا الزحام بشكل فورى حيث قام وزير النقل يوم الخميس الموافق 26 مارس بتفقد مركز التحكم الرئيسى للمترو ومحطة الشهداء قبل ساعة ونصف من بدء توقيت الحظر وتم الدفع بعدد 5 قطارات فى كل اتجاه فى الخطوط الثلاثة إلى جانب قطارات التشغيل اليومى كما قام الأحد الموافق 29 مارس وزير النقل بتفقد محطة الشهداء ومركز التحكم للمترو فى الواحدة بعد الظهر لمتابعة حركة تشغيل القطارات والاطمئنان على عدم تكدس الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة .



ووجه الوزير باستمرار الدفع بعد 5 قطارات فى كل اتجاه بالخطوط الثلاثة خلال الساعة التى تسبق توقيت الحظر وأن يقوم آخر موعد لقيام القطارات من المحطات الابتدائية مثل حلوان والمرج الساعة السادسة مساءا ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن خاصة وأنه متوقع وصول آخر قطار بالمحطتين حوالى الساعة 7.15 مساءا إضافة أنه تم زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالى إلى 41 قطار بدلا من 34 قطار بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثانى إلى 27 قطار بدلا من 22 قطار بزياده 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات فيى الخط الثالث فى الاتجاهين وتم تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3 دقائق وهو ماساهم فى عدم تكدس الركاب وعدم الزحام بالمترو .

واستنكرت الوزارة فى بيانها عرض فيديو تم تصويره يوم الأربعاء الماضى على أنه تم تصويره اليوم وتهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار عن هذا المرفق الحيوى الهام وتؤكد الوزارة أنها تتعامل فوريا على مدار الساعة مع أى مستجدات تخص أمن وسلامة الركاب.