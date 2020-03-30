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وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ2757 وأكثر من 41 ألف إصابة

الإثنين، 30 مارس 2020 11:52 ص
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع وفيات فيروس كورونا لـ2757 وأكثر من 41 ألف إصابة وزير الصحة الايرانى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)الاثنين، إلى 2757 بعد أن سجلت السلطات 117 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد الإصابات 41 ألفا و495 إصابة.

 

وكان كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل خطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية "تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص إصابته بفيروس كورونا فعليه إبعاد نفسه عن المجتمع أسبوعين وفرض حجر صحى بشكل أو بآخر على نفسه".

 

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.


ايران

كورونا

وباء كورونا

فيروس كورونا

تفشي كورونا

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