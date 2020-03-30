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وزارة الرى: تنفيذ أعمال للحماية من السيول بقيمة 510 ملايين جنيه

الإثنين، 30 مارس 2020 09:14 ص
وزارة الرى: تنفيذ أعمال للحماية من السيول بقيمة 510 ملايين جنيه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية
كتبت أسماء نصار

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تلقي الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى تقرير موجز بشأن المشروعات والأعمال المنفذة بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، وخاصة مشروعات الحماية من مخاطر السيول ، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة ( 510 مليون جنيه )، تضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري ، وحماية جسور الترع، وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجاري المائية ، وأعمال تغطيات، وغيرها من الأعمال.


تناول التقرير قيام الوزارة ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بقيمة  301 مليون جنيه منها عمليات (وادى عبادى  2أ  - وادى عبادى 2 ج  -   وادى عبادى   2 ب – وادى عبادى  2 د – و نجع العرب  الهيشة بمركز نجع حمادى  - وكذلك عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف  بالجيزة وعملية حماية قرية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار وعملية حماية وادى الجير وعملية مصب مخر سيل وادى نزلة عمارة ) إلى جانب أعمال إنشاء كباري بقيمة ( 70,50 مليون جنيه) منها عمليات (إنشاء كوبرى ملاحى على ترعة  المحمودية ك 23,300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص   - عملية إنشاء كوبرى مشاة أعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن- احلال وتجديد عدد 8 كبارى على ترعه ( الكانونيه ك 5.400 - التسعمائه ك 6.400 - الكانونيه ك 9.700 -الدخله ك 2.200- الدخله ك 5.50 - محله كيل ك 1.00- محله كيل ك 5.00 - حفص ك 10.800 – إحلال وتجديد كوبرى قدم ( مشاة ) ملاحى سطحى ك 90.500 على ترعة الاسماعلية ) .


من جانبه أشار المهندس شحتة عبد الفتاح ، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال تأهيل ترع بقيمة ( 51,5 مليون جنية )  منها عملية تكريك إطماءات بحر يوسف من الفم حتى ك  77.750 ( قناطر العبيد ) لرفع كفاءته ، وتأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة ، وتأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة - عملية تكريك اطماءات بحر يوسف من خلف قناطر العبيد عند ك 77.750 حتى قناطر ساقولا عند ك  177.00 ).



أشارعبد الفتاح ، إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال مآخذ وتغطيات وحماية جسور بقيمة 30,5 مليون جنية منهاعمليات تغطية الجنابيات الموازية للبحر الصغير طريق المنصورة طناح (المرحلة الثانية) ، وتغطية ترعة البشوات من الفم وحتي ك 0.450 ) .



وأضاف رئيس القطاع بأن القطاع قام بتنفيذ أعمال رصف طرق بقيمة ( 31,75  مليون جنية ) منها اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بتوشكى بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 ، أعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم  17.000 ،  وأعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) علاوة على أعمال بقيمة ( 23 مليون جنية ) منها عمليات انشاء تكسيه حجريه على شكل مدرج وممشى وانشاء بوابه لمدخل الحديقه بمنشاة القناطر -  قناة الهروب وهدار المصب بتوشكى  - سحارة سرابيوم  - تأهيل مركز تدريب المهندسين بالمنصورة  .



الجدير بالذكر ان قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1,2مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.







 


وزير الرى

قطاع التوسع الافقى

اخطار السيول

المجارى المائية

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