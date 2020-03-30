هندسة المنصورة تبحث تحديث الدلتا للأسمدة كبديل لإنفاق 140 مليون يورو

كتب عبد الحليم سالم

كشفت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، انه تم الاستعانة بخبراء من كلية الهندسة جامعة المنصورة ، لتحديث وتطوير بعض وحدات شركة الدلتا للأسمدة لرفع الكفاءة وتحسين المؤشرات البيئية وتقليل الانبعاثات وكافة ملوثات البيئة.

وأشار المهندس أسامة مهدى العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية ل" اليوم السابع " ، أن خبراء كلية الهندسة بالتنسيق مع خبراء شركة الدلتا للأسمدة يدرسون آليات وسبل زيادة الانتاج مع الاهتمام بكافة الجوانب البيئية ، كخطة سريعة للتعامل مع تقادم الآلات والمعدات والمصانع ، موضحا أن بديل عمليات التحديث الحالية هو تدبير 140 مليون يورو لشراء وحدة حامض نيتريك جديدة ، وهو مبلغ كبير للغاية يصعب تدبيره حاليا ولا سيما أن الأوضاع المالية للشركة صعبة وما تزال تحقق خسائر.

أوضح أن الشركة ملتزمة بخطة توافق بيئى مع وزارة البيئة ،وبالتالى نحن نساعدها لتنفيذ تلك الخطة ، مما ينعكس عليها بصورة إيجابية .

ومن الجدير بالذكر إنه تم التجديد لمجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة برئاسة المهندس عبد الواحد الدسوقى، والذى تنتهى مدته القانونية يوم 31 مارس الجارى، وتستهدف الشركة إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، نحو 881 ألف طن بمجمل ايرادات يصل لنحو 2.2 مليار جنيه، العام المالى المقبل 2020-2021، كما تستهدف خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه، حيث أن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه.