نقابة المرشدين السياحيين: مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية أبريل المقبل

كتبت آية دعبس

أعلن زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، مد الإشتراك فى مشروع الرعاية الصحية حتى 21 أبريل 2020، بدلا من إغلاقه فى 26 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل المشروع والاستفادة منه أول مايو المقبل، فى حالة اكتمال عدد المشتركين بواقع 1000 عضو.

وأوضح كمال، أنه وفق قرار المد، تُصبح مُدة المشروع بداية من أول مايو 2020، وحتى 30 أبريل 2021، لافتا إلى أن النقابة اهتمت بتقوية الشبكة العلاجية في الأقاليم والصعيد، وجارٍ عمل العديد من الإضافات لإتاحة خدمات أفضل للمرشدين السياحيين، بكل المحافظات، حيث تم إضافة عدد من المستشفيات المُميزة، وزيادة الحد الأقصى للأمراض المزمنة، والحرجة إلى 6 آلاف جنيه، ودرجة الإقامة في المستشفيات أصبحت أولى متميزة مفردة، بدلاً من الدرجة العادية.

وتُقدر قيمة الاشتراكات على حسب الفئة العمرية، من عمر 22 سنة إلى 30 سنة، مبلغ 900 جنيه، ومن 31 سنة إلى 45 سنة، 1100 جنيه، ومن 46 سنة إلى 60 سنة، 1300 جنيه، وفوق 60 سنة، 1600 جنيه، وبالنسبة للعائلة يدفع الزوج أو الزوجة نفس قيمة الفئة العمرية للزوج وبنفس المميزات، وللأطفال فأن اشتراكهم على حسب أقل شريحة عمرية للتأمين الصحى، والأب أو الأم يتم سداد قيمة الفئة العمرية التى يندرجوا تحتها.

ويتم الكشف مجاني بالعيادات الخارجية، والمستشفيات المُدرجة داخل الشبكة العلاجية للتأمين الصحي، والكشف الداخلي والاحتجاز داخل المستشفيات الموجودة بالشبكة العلاجية بنسبة تغطية 30%، وبالنسبة للمعامل والتحاليل فأن النقابة تتحمل 30% من التكلفة، و50% من صرف الأدوية، ويتحمل المشروع 2000 جنيه من تكلفة الولادة الطبيعية، و4000 جنيه من الولادة القيصرية، مع تغطية تكلفة سيارة الإسعاف.