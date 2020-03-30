اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 02:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نحارب بلا سلاح.. أطباء باريس يشكون نقص المعدات الطبية فى مكافحة "كورونا"

الإثنين، 30 مارس 2020 01:42 م
نحارب بلا سلاح.. أطباء باريس يشكون نقص المعدات الطبية فى مكافحة "كورونا" رئيس الحكومة الفرنسى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يخشى العاملون بمستشفيات العاصمة الفرنسية باريس ومراكز العناية فى فرنسا من تدهور الحال أكثر مما هم عليه فى مواجهة انتشار وباء كورونا المعروف باسم " كوفيد-19"، وخاصة ان الإمكانيات أصبحت فى حالة من التدهور والنقص، ووفقاً لممثلى الأطباء فإنهم يخشون أن يكونوا "فى معركة دون سلاح".

 

ووفقا لقناة يورو نيوز، فإن العاملين في المستشفيات يطالبون يوميا الحكومة الفرنسية بضرورة التحرك والقيام بما ينبغي لتلافي كوارث إنسانية قد يفرضها واقع الحال.

 

وقال احد المتحدثين ياسم الأطباء فى باريس "يستوطننا الخوف منذ البداية من أنه لا يمكننا القيام بواجبنا المهني كما ينبغي أن يكون عليه الأمر ولا نخفي قلقنا من التوجه كل يوم للمستشفى.

 

ويعانى الأطباء فى المستشفيات الفرنسية من نقص حاد فى الامكانيات ، حيث يحصل على بعض الأقنعة ولكن ليس بحوزتهم أغطية واقية للملابس والراس فى بعض الاحيان، وعدم توفير كم كافى من السوائل الكحولية الواقية و المطهرة ولا حتى نظارات أو واقيات بلاستيكية للأحذية.

 

وأشار متحدث بأسم الأطباء "لقد قالت لي بعض الممرضات إنهن يمارسن عملهن تماما كمن يسعى إلى الحرب بدون سلاح و أنهن متمردات من الوضع".

 

وأضاف لقد أظهرت هذه الأزمة التي أثارها فيروس كورونا بعض العيوب التي تختص بعمل الأنظمة الصحية في فرنسا، وينبغي القول إن المستشفيات كانت تمر بأزمات عديدة حتى قبل انتشار الفيروس.

 

ويشارب إلى انه قبل أشهر قام موظفو الهيئات الصحية في فرنسا بشن إضرابات كانوا يشجبون من خلالها تخفيض الميزانيات و قلة الموارد و كانوا يرددون خلال احتجاجاتهم أن المستشفيات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

 

والجدير بالذكر ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كا قد طالب بضرورة اعتماد قرض أوروبي مشترك من أجل التصدى لفيروس كورونا المتفشى فى مختلف بقاع القارة العجوز،  أو زيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي للسماح بتقديم دعم حقيقي للدول التي تأثرت بشكل كبير جراء ذلك الوباء.

 

وأعلن ماكرون في المقابلة التي أجرتها معه صحف "كوريري ديلا سيرا" و"لا ستامبا" و"لا ريبوبليكا"  الايطالية، انه لن ولم يهمل نداءات إيطاليا، و أعرب ماكرون عن استعداد فرنسا لتقديم المساعدات لإيطاليا التي انتقدت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا لعدم الاستجابة لمناشداتها بتوفير كمامات ومعدات طبية أخرى.


فرنسا

كورونا

المستشفيات فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

أبرزهم ميسى ومبابى.. كورونا يجبر 10 نجوم على تخفيض القيمة التسويقية

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

بدء جلسة لجنة التخطيط بالأهلي مع أحمد فتحي لتجديد عقده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة