نائب تركى معارض لـ"أردوغان": الصحة تتعمد إخفاء حقيقة تفشي كورونا في البلاد

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، والي آغ بابا، كشف عن تلاعب وزارة الصحة التركية بالمعلومات حول تفشي وباء كورونا في البلاد، واتهمها بإخفاء حقيقة الأوضاع عن الشعب، واصفًا الأمر بالفضيحة، وقال والي آغ بابا في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الوزارة قد أعلنت يوم 28 مارس الجاري أن عدد الوفيات جراء تفشي وباء كورونا في تركيا بلغ 16حالة، في حين أن إسطنبول فقط سجلت 20 حالة وفاة.

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجة، أعلن يوم 28 مارس ، أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 16 حالة، فقال نائب رئيس الشعب ونائب محافظة مالاطيا والي آغ بابا، كيف ذلك وعدد الوفيات في إسطنبول فقط 20 حالة.

وفي المنشور الذي نشره آغ بابا على حسابه على تويتر قال " توفي 20 شخصا في اسطنبول بسبب فيروس كورونا. وهذه الأسماء موجودة في الحكومة الإلكترونية. يموت 20 شخصًا في مدينة واحدة يوميًا بسبب الفيروس؛ ولكن الحكومة تقول أن 16 شخصًا ماتوا في 81 محافظة.. هذه فضيحة!".

ووجه آغ بابا سؤالًا لوزير الصحة فخرالدين قائلًا "من الذي نثق فيه وكيف بعد هذا؟"، وذكر أنه بعد هذا المنشور تم حظر الدخول إلى نظام معلومات الجنازة في الحكومة الإلكترونية. قائلًا "بعد أول تغريدة نشرناها مباشرة، تم حظر الوصول إلى نظام معلومات الجنازة في الحكومة الإلكترونية. والشفافية التي نؤكد عليها منذ أول يوم للأسف انتهت واستنفذت.

وشدد البرلماني التركي على ضرورة كشف وزارة الصحة فورًا، عن المعلومات "الحقيقية" للجمهور حول غلقها لنظام المعلومات.

وفى وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الأحزاب السياسية في تركيا قررت إلغاء اجتماعاتها بمقر البرلمان التركي، في خطوات وقائية من انتشار وباء كورونا القاتل كوفيد 19، فيما لم تعلن قيادات الأحزاب عن مدة زمنية محددة لعودة الاجتماعات مرة أخرى، حيث قالت صحيفة "أوضة تي في" التركية، اليوم الأحد، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، أعلن عن إلغاء اجتماع أعضاء الحزب الذي كان من المقرر انعقاده غد الاثنين، وكذلك تأجيل اجتماعي مجلس إدارة الحزب واللجنة التنفيذية المركزية.

فيما أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الحزب قرر إلغاء الاجتماع الأسبوعي له بالبرلمان والذي كان من المقرر له يوم الثلاثاء 17 مارس، فيما أعلن نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية بالبرلمان، إركان أكتشاي، أن الحزب قرر إلغاء اجتماعه بالبرلمان الذي كان من المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل، في سبيل اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت الجريدة أن مصادر بالبرلمان التركي أكدت أن الأحزاب الأخرى مثل حزبي الخير والشعوب الديمقراطي في طريقهما لإعلان القرار نفسه.