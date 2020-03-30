اليوم السابع
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ميشوستين يدعو لتعميم تجربة موسكو فى مكافحة كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:06 ص
ميشوستين يدعو لتعميم تجربة موسكو فى مكافحة كورونا رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين
وكالات

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أعرب رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين عن تأييده للإجراءات التقييدية الجديدة التى اتخذتها سلطات موسكو للحد من انتشار فيروس كورونا، ودعا باقى مناطق البلاد للانتباه إلى هذه التجربة.

وقال ميشوستين خلال اجتماع مع نوابه اليوم الاثنين، إن الخطوات التى قام بها عمدة موسكو سيرجى سوبيانين وحاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف هي "امتداد منطقي لسياسات الرئيس والحكومة في مكافحة فيروس كورونا".

ودعا ميشوستين سلطات المناطق الروسية الأخرى إلى أخذ تجربة موسكو بعين الاعتبار، ودراسة إمكانية تطبيق إجراءات مماثلة في عموم البلاد.

وكان عمدة موسكو قد أعلن الأحد عن تشديد القيود على تنقلات السكان داخل العاصمة منعا لتفشي كورونا، مطالبا السكان الالتزام بالحجر المنزلي وعدم مغادرة بيوتهم إلا عند الضرورة القصوى، وذلك مع تجاوز عدد الإصابات بكورونا في موسكو 1000 حالة، ما يمثل ثلثي الحصيلة على مستوى البلاد كلها.

 

كورونا

فيروس كورونا

روسيا

ميخائيل ميشوستين

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