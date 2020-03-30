ميركل تعمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بكورونا

رويترز

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن المستشارة أنجيلا ميركل ستواصل رئاسة الحكومة من منزلها رغم أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها بفيروس كورونا لثالث مرة.

ووضعت ميركل نفسها رهن حجر صحي ذاتي وتعمل من بيتها بعد تلقيها تطعيما في 20 مارس آذار من قبل طبيب ثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان "المستشارة ستباشر خلال الأيام المقبلة مهامها من حجرها الصحي في بيتها".