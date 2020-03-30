اليوم السابع
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موريتانيا تعلن شفاء حالتين من أصل 5 مصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 06:00 ص
موريتانيا تعلن شفاء حالتين من أصل 5 مصابة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
نواكشوط أ ش أ

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أعلنت موريتانيا شفاء حالتين من أصل خمس حالات أعلنت الصحة الموريتانية التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الموريتانية - فى بيان الأحد - أنه تم إجراء فحوصات طبية للحالتين، وجاءت النتائج سلبية، موضحة أن حالة الثلاثة أشخاص المتبقيين جيدة.

وأضاف البيان أن عدد الخاضعين للحجر الصحى فى البلاد بلغ 946 شخصا عائدين من الخارج، أفرج عن 61 منهم.

وأشار البيان إلى إغلاق العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدى جنوب شرقى البلاد، كما قررت الحكومة الموريتانية اليوم الأحد وقف التنقل بين المحافظات وإغلاق جميع الأسواق فى البلاد، باستثناء أسواق المواد الغذائية.

 


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