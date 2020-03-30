موجز أخبار مصر.. الصحة العالمية: مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا

نشر اليوم السابع، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد محليا وعربيا ودوليا، وإلى أبرز الأخبار التي تناولت الشأن الداخلى بمصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

وزيرة التضامن: مد تعليق أنشطة الحضانات لمدة أسبوعين للوقاية من كورونا

أصدرت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قرارًا بمد تعليق كافة الانشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين جديدين حتى 15 إبريل المقبل، تزامنًا مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.

وأضافت الوزارة فى بيان أن القرار يأتى ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة أطفالنا، على أن يتم النظر فى قرار تمديد التعليق مجددا الأسبوع القادم.

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة التى تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد وبدأت أمس الأحد، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بقيم تصل لـ 5 درجات.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، المواطنين بالحذر فى تخفيف الملابس خاصة وأننا فى فصل الربيع ووارد حدوث تقلبات جوية فى أى وقت، لافتا إلى أن هذا الارتفاع سيعقبه انخفاض فى درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى زيادة فترات سطوع الشمس مع وجود نشاط للرياح الغربية تعمل على زيادة ارتفاع حرارة الجو تكون مصحوبة بشوائب عالقة فى الجو .

تفاصيل إحباط تهريب صفقة آثار بالمنيا تضم 113 قطعة فرعونية ويونانية ورومانية





تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط شخص بدائرة مركز شرطة ملوى، وبحوزته 113 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

الصحة العالمية: مصر لديها فرص ذهبية للقضاء على كورونا حال الالتزام بالإجراءات

أكد ايفين بوتين مدير بعثة منظمة الصحة العالمية إلى مصر حول نظم الترصد وآليات مواجهة فيروس كورونا أن مصر سجلت أول حالة مصابة بفيروس كورونا فى 14 فبراير الماضى لافتا إلى أن مصر لديها نظام ترصد وبائى قوى وثلاثية تعامل مع المرض من خلال الرصد والتحليل ونظام الاحالة للمستشفيات.

وأضاف ايفين بوتين خلال مؤتمر صحفى تم بثه عبر الإنترنت من القاهرة أن هناك خطط مرحلية اتخذتها مصر مرحلية وتغطى كل الجوانب التى تضمن حماية مصر من تفشى الوباء وتابع: مصر لديها فرص ذهبية للتحكم فى مرض كورونا والقضاء علية من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية على نطاق الدولة والمنشآت الصحية.

سكاى نيوز: حمدوك يزور القاهرة وأديس أبابا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

أكدت "سكاى نيوز"، أن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أعلن عن زيارة قريبة لمصر وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك من خلال اتصال هاتفى أجراه حمدوك بستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكى، للتعبير عن تعاطف الشعب السودانى مع الولايات المتحدة بشأن تفشى فيروس كورونا.

وأكد سكاى نيوز، أن حمدوك نقل للجانب الأمريكى نيته زيارة القاهرة وأديس أبابا قريبا لحث الطرفين على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، واستكمال المتبقى من القضايا العالقة المهمة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء السودانية، الاثنين.

كذلك اتفق حمدوك مع الجانب الأمريكى على أن عملية التفاوض فى واشنطن حققت إنجازا كبيرا، مما يجعل استئنافها منطقيا، واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التفاوض بشأن سد النهضة بعد تغلب العالم على جائحة الكورونا.

وزير النقل يؤكد على تشغيل القطارات لمحطاتها حتى حال تزامنها مع وقت الحظر

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعًا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير القطارات ومحطاتها وتقليل الزحام بالقطارات، حيث بدأ اللقاء بتأكيد الوزير على ضرورة أن تراعى جداول التشغيل تسيير قطار لأسوان صباحًا، وأن يتم تسيير قطار آخر فى حالة زيادة الطلب من الركاب فى توقيت مناسب مع استمرار صلاحية التذاكر التى تم حجزها قبل الأربعاء الماضى (يوم إقرار مجلس الوزراء حظر التجوال بدءا من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا) .

كما أكد وزير النقل على استمرار مسير القطارات لمحطتها الانتهائية فى حال عدم وصولها قبل توقيت الحظر والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية فى هذا الشأن، مشددا على ضرورة الحرص على النظافة التامة للمحطات والقطارات بالتزامن مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى مختلف أنواع القطارات العادية والمكيفة وعربات النوم .

الداخلية: ضبط 1816 شخصا و78 سيارة مخالفة فى حظر التجوال





واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 1816شخصا مخالفا، و78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة "توك توك" مخالفة، و83 محل عام مخالف.

رئيس غرفة التجارة الإيطالية: مصر نموذج للالتزام بـ"طوارئ كورونا" مع استمرار الإنتاج

أشاد الرئيس الجديد لغرفة التجارة الإيطالية بمصر، ألبرتو بورشيلينى، باستمرار الإنتاج والصناعة فى مصر رغم أزمة وباء كورونا، والتزام المصريين بإجراءات حظر التجوال وغيرها من الإجراءات الاستثنائية.

وقال بورشيليني في تصريحات لوكالة "أنجسيا نوفا" الإيطالية إن "الوضع صعب أولا فى إيطاليا، ثم مصر، ولكن مصر تمضى قدما فى الإنتاج والصناعة وتتبع اللوائح والتوصيات التى اعتمدتها الحكومة المصرية، والقطاع الصناعى لا يزال يعمل".

وأشار بورشيلينى إلى أنه "بالنسبة للاستثمارات الجديدة بين مصر وإيطاليا، فإن كل شئ معلق الآن، ونحن فى انتظار انتهاء أزمة كورونا لإعادة التعاون مرة آخرى، فنحن أغلقنا المكاتب ونعمل عن بُعد".

350 عالقا مصريا يغادرون الكويت على متن رحلة الإجلاء الخامسة

غادرت الكويت، اليوم الاثنين، رحلة الإجلاء الخامسة للجالية المصرية وعلى متنها 350 مقيما مصريا بينهم 14 مبعدا بسبب مخالفتهم لقانون الإقامة وفق كونا والراى الكويتية.

الرحلة جاءت بتنسيق بين السفارة المصرية لدى البلاد و«مصر للطيران» مع السلطات الكويتية لإجلاء الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية وتجارية وسياحية والحالات الإنسانية.

تسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا حول العالم

نقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى إحصاء لبعض الوكالات الأجنبية بتسجيل أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم ، وكشفت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا، طبقا لآخر الإحصائيات العالمية لفيروس كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت 45907ألف إصابة ووفاة 2798 ألف حالة، أما الإصابات العالمية فبلغت 634835 ألف إصابة، ووفاة " 29957"، ووصل فيروس كورونا إلى 202 دولة حول العالم.

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أعلن فلاديمير تشيخونين، رئيس قسم العلوم الطبية الحيوية في أكاديمية العلوم الروسية، أن الأكاديمية تشارك في ابتكار ثلاثة لقاحات واعدة مضادة لفيروس كورونا. وقال:"يعلم الجميع عن ابتكار مركز "فيكتور" للقاح مضاد لفيروس كورونا. ولكني أتحدث عن ابتكارات أخرى".

وأضاف بحسب "روسيا اليوم" "يجري فى كلية العلوم البيولوجية بجامعة موسكو، تحت إشراف الأكاديمي ميخائيل كيربيتشينكوف ابتكار نموذج للقاح متعدد القدرة لمكافحة فيروس كورونا. أي يمكن أن يكون مضادا لمجموعة واسعة من فيروس كورونا، وليس المستجد كوفيد 19 فقط".