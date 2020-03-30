منظمة الصحة العالمية : ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر بالمنطقة

وكالات

شددت منظمة الصحة العالمية، على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في دولة ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد، الذى تفشى في أغلب دول العالم منذ ظهور أول حالة إصابة في ووهان الصينية، أواخر شهر ديسمبر الماضى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا، حيث صنفتها من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة.

ونشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن تسجيل السلطات الليبية 5 إصابات جديدة بكورونا.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، شدد على ضرورة تنسيق على مستوى عالمى، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمى لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل مع "جافى" لإنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم G7، وقمة العشرين والسعودية على رأسها".