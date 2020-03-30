اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 04:23 م
خالد صلاح
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منظمة التعاون الإسلامى تحث جميع الأطراف الأفغانية على وقف دائم لإطلاق النار

الإثنين، 30 مارس 2020 04:23 م
منظمة التعاون الإسلامى تحث جميع الأطراف الأفغانية على وقف دائم لإطلاق النار الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
وكالات

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جدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، مناشدته جميع القادة والأحزاب فى أفغانستان العمل سويا من أجل وقف عاجل ودائم لإطلاق النار والحد من العنف.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، حث الأمين العام الجميع على الحوار للتوصل إلى المصالحة الشاملة والسلام الدائم في إطار عملية السلام التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها.

وشدد العثيمين على أهمية دعم جميع القادة والأحزاب الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جمهورية افغانستان للحد من انتشار مرض كورونا ووقاية مواطنيها من تفشي الوباء" , خاصة في هذا الظرف الحرج الذي يتطلب دعم التضامن والوحدة الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد – 19 (كورونا المستجد) .

وذكّر في هذا الصدد بالقرارات الصادرة عن القمة والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 يوليو 2018 الذي اعتمده "المؤتمر الدولي للعلماء من أجل السلام والأمن في أفغانستان"، مجددا التزام منظمة التعاون الإسلامي الثابت بمساعدة الشعب الأفغاني على تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية في اطار الإجماع الوطني.


التعاون الاسلامى

افغانستان

طالبان

اطلاق النار

كورونا

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