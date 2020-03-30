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مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الإثنين، 30 مارس 2020 12:40 م
مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مجموعة من القرارات فى صالح العاملين بالقطاع الطبى باعتبارهم خط الدفاع الأول، فى الأزمة التي يواجهها العالم في حربه ضد كورونا، حيث جاءت مكافآته لهم على النحو التالى: 
 
 
- زيادة بدل المهن الطبية 75%عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية
-إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية
-صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل 
-الحميات 
-الصدر 
-المعامل المركزية على مستوى الجمهورية
-استكمال أى نقص فى الكوادر البشرية والمستلزمات والأجهزة الطبية

السيسى

مكافات الأطباء

كورونا

مكافحة كورونا

كورونا نيوز

المهن الطبية

اليوم السابع بلس

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