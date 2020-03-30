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مفاجأة.. 50% من المصابين بكورونا فى إسرائيل من اليهود المتشددين

الإثنين، 30 مارس 2020 04:59 م
مفاجأة.. 50% من المصابين بكورونا فى إسرائيل من اليهود المتشددين الحريديم
كتب- هاشم الفخراني

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كشفت القناة الإسرائيلية الثانية ان نصف المصابين في المستشفيات جراء وباء كورونا بأنحاء إسرائيل هم من اليهود المتشددين-الحرديم، وهذا ما دفع  الحكومة الإسرائيلية بالعمل على إيجاد حلول خاصة بهم، من بينها انشاء مراكز خاصة للحجر الصحي تشرف عليها الجبهة الداخلية.

 

وأوضحت القناة أن عدد المصابين من الحريديم تخطى حاجز الألف ونصف حالة مصابة ، مشيرة إلى أن 60 %  من المصابين بكورونا بقسم العلاجات المكثفة بمستشفى شيبا (تل هشومير) وفي باقي اقسام المستشفى.، حيث يعمل وزير الداخلية ارييه درعي على إيجاد حلول خاصة للحجر الصحي مناسبة بالحريديم، خشية تذمرهم .

 

وأجرى درعي ووزير الصحة ليتسامان اجتماعاً  لوضع حل محتمل وهو إقامة مراكز خارجية تشرف عليها الجبهة الداخلية، ومراكز خاصة لعلاج الحالات الطفيفة تجنبا لعلاجهم في البيت نظرا ل لاكتظاط داخل هذه المجتمعات ما يزيد من احتمال العدوى.

 

واعلن مسئوول في وزارة الصحة الإسرائيلية انه يفضل فرض اغلاق كامل على بلدة بني براك المتدينة، ومنع السكان من الخروج سوى لشراء الطعام، وذلك بعد تسجيل عدد كبير من الإصابات في المدينة.

 

وعلى صعيد متصل أفادت مصادر إسرائيلية ان الشرطة الإسرائيلية ستشدد من إجراءاتها بتطبيق إجراءات الطوارئ في جميع المناطق بإسرائيل عموما، وفي مجتمع الحريديم خصوصا ولن تتسامح خلال فرض هذه التعليمات.

 

 

 


إسرائيل

الحريديم

تل ابيب

كورونا

وباء كورونا

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