مفاجأة.. فراغ منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد عزل نتنياهو وطاقمه 14 يوما

كتب- هاشم الفخراني

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يقوم باختيار الشخصية التي ستقوم بإدارة إسرائيل أثناء تواجده في العزل المنزلي مدة 14 يوماً.

وأوضحت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أنه طبقا للمعمول به فإن نتنياهو يقوم بتسمية شخص أثناء سفره خارج إسرائيل أو إجراء فحوصات طبية أو اثناء عمليات جراحية، مثلما تم أثناء إجراء جراحة في البورستاتا .

وأعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن الأخير قرر الدخول للحجر الصحي مع طاقمه، وذلك ابتداءً من اليوم الاثنين إلى حين انتهاء إجراءات التأكد من حالته، وذلك بعد الإعلان عن إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والمتدينين بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أنه لإزالة الشكوك فقد قرر نتنياهو دخوله مع طاقمه للحجر الصحي إلى حين الانتهاء من التحاليل الطبية، بينما ستقرر وزارة الصحة وطبيب نتنياهو الخاص موعد انتهاء الحجر الصحي.

وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون الكنيست والمتدينين رفيكا بالوخ بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووضعها في الحجر الصحي، بعد انتقال العدوى إليها من زوجها الذي كان قد شخصت اصابته سابقًا.

وكانت مستشارة نتنياهو في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا، وبالتالي رجحت وسائل الاعلام أنه من المتوقع أن يخضع نتنياهو لفحص كورونا جديد.