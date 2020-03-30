اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 08:30 ص
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معهد روبرت كوخ: 66 وفاة جديدة بسبب كورونا فى ألمانيا و4751 إصابة

الإثنين، 30 مارس 2020 08:00 ص
معهد روبرت كوخ: 66 وفاة جديدة بسبب كورونا فى ألمانيا و4751 إصابة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت إحصاءات لمعهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57298 كما زاد عدد الوفيات إلى 455. وأوضحت الإحصاءات أن عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنة مع اليوم السابق بينما ارتفع عدد الوفيات 66.

وكانت قد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مواطنيها إلى التحلي بالصبر فى التعامل مع جائحة كورونا.

وقالت ميركل - فى رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت - "لا يمكن لأحد أن يقول بضمير مرتاح الآن إنه يعلم إلى متى سيستمر هذا الوقت العصيب... أرجوكم تحلوا بالصبر"، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة تبدد أيّ سبب لتخفيف القواعد السارية لمكافحة انتشار الجائحة،وفقا لموقع دويتشة فيله الألماني.

ورحبت ميركل - التي تخضع نفسها لحجر صحي منزلي - بجميع العاملين من المنزل حالياً مثلها، وقالت "حتى لو لم يكن سهلاً على الكثيرين الجمع بين رعاية الأطفال والعمل في آن واحد، يمكن إنجاز الكثير من العمل في المنزل عبر مؤتمرات الهاتف أو الفيديو".
وأكدت ميركل إدراكها لمدى صعوبة الحد من الاختلاط الاجتماعي، موضحة أن جميع الناس تقريباً قد غيروا سلوكياتهم المتعلقة بالتواصل الاجتماعي تماماً، وأن الأغلبية تتجنب الآن الاختلاط غير الضروري، وقالت: "شكراً لكم من صميم قلبي"، موضحة أنه لا يمكن العبور بالبلاد من هذا الاختبار "الذي ما كان أحد يتصوره من قبل" إلا بالعمل المشترك.

كورونا

المانيا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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