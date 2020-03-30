اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بطريق بنها الزراعى

الإثنين، 30 مارس 2020 02:10 م
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بطريق بنها الزراعى جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، بعد اصطدامه بسيارة ملاكى أثناء عبوره طريق بنها الزراعى أمام مول تجارى، تم نقل جثة المتوفى للمستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من مستشفى طوخ بوصول المدعو سمير نصر مقيم قرنفيل مركز دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، اثر اصطدامه بسيارة ملاكى أثناء عبور طريق بنها الزراعى أمام مول تجارى دائرة مركز شرطة طوخ، تم نقل جثة المتوفى للمستشفى والتحفظ على السيارة وقائدها وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أنه أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكى مما أدى الى اصطدامها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى ميكروباص أجرة، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكى من الجانب الأيسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة.


اخبار مصر

حادث تصادم في القليوبية

محافظة القليوبية

امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

الأرصاد تناشد المواطنين الحذر من تخفيف الملابس وتؤكد: تقلبات جوية فى أى وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة