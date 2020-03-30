مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة بطريق بنها الزراعى

القليوبية نيفين طه

لقى شخص مصرعه، بعد اصطدامه بسيارة ملاكى أثناء عبوره طريق بنها الزراعى أمام مول تجارى، تم نقل جثة المتوفى للمستشفى، والتحفظ على السيارة وقائدها وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من مستشفى طوخ بوصول المدعو سمير نصر مقيم قرنفيل مركز دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، اثر اصطدامه بسيارة ملاكى أثناء عبور طريق بنها الزراعى أمام مول تجارى دائرة مركز شرطة طوخ، تم نقل جثة المتوفى للمستشفى والتحفظ على السيارة وقائدها وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أنه أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين بسبب اختلال عجلة القيادة لسيارة ملاكى مما أدى الى اصطدامها بسيارة ميكروباص أجرة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث انتقل رجال المرور بمديرية أمن القليوبية، وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة دون توقفه وتسهيل الحركة المرورية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وأخرى ميكروباص أجرة، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الحر أمام مدينة طوخ، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

وتبين من المعاينة الأولية لمكان الحادث الذى وقع بالطريق الحر أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، أن سيارة ميكروباص أجرة كانت تستقل عدد من الركاب اصطدمت بها سيارة ملاكى من الجانب الأيسر على إثر اختلال عجلة القيادة بها، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى، وعلى الفور انتقل رجال المرور بالقليوبية بإشراف العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، لمكان الحادث وتم إزالة آثار الحادث وتذليل الطريق أمام المارة.