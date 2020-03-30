اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مش شرط يكون فيتامين سى.. 3 فيتامينات هتقوى جهازك المناعى وتحميك من العدوى

الإثنين، 30 مارس 2020 05:00 ص
مش شرط يكون فيتامين سى.. 3 فيتامينات هتقوى جهازك المناعى وتحميك من العدوى فيتامينات-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عشان تقوى مناعتك كتر من فيتامين سى"، من الجمل التى نسمعها بكثرة فى الفترة الاخيرة وخصوصا بعد انتشار فيروس كورونا الذى يحتاجه الجسم لتقوية الجهاز المناعى لمقاومة الفيروس، ويعتقد الكثيرون أن فيتامين سى هو الوحيد الذى يلعب على الجهاز المناعى ويقويه ، ولكن هناك العديد من الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى، وحسب ما ذكره موقع ncbi فهى:

فيتامينات تعمل على تقوية الجهاز المناعى

1:فيتامين د

من أفضل أنواع الفيتامينات الهامة لصحة الجسم، حيث انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والعدوى، ويوجد فيتامين د فى "سمك السلمون، الحليب، البيض، عصير البرتقال".

2:فيتامين ب6

من الفيتامينات المهمة التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميك من الامراض والعدوى، ويوجد فيتامين بـ 6 فى "الخضروات، فول الصويا، الفول السودانى، البيض،البطاطا".

3:فيتامين أ

يحتوى فيتامين أ على نسبة عالية من الخصائص والعناصر والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى ويوجد فى "الفلفل الاحمر، المانجو، الكبد، الجبن، البطاطا، البروكلى، السبانخ، البيض".

مع تناول الفيتامينات ينصح بممارسة التمارين الرياضية باستمرار مع النوم بشكل كافى والابتعاد عن السهر والضغط النفسى والعصبى، فذلك يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميك من الاصابة بالأمراض والعدوى.

 

 


فيتامينات

صحة الجسم

الجهاز المناعى

العدوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

مكرم محمد: الالتزام بتوجيهات الحكومة يقلل من مخاطر كورونا.. ودور الإعلام مهم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

رئيس تمريض العزل بمستشفى حميات دمياط بعد تعافيها: خدوا بالكم من نظافتكم

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

من البلكونة.. شوارع مدينة العاشر من رمضان خالية من السكان لمواجهة كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

الصحة تقدم إرشادات وتعليمات لمقدمى الرعاية الصحية لحماية أنفسهم من كورونا

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

شروط التظلم على قرارات لجنة التصالح فى مخالفات البناء والمدة الزمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة