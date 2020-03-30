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مسح لـ"بصيرة": السوبر ماركت فى مصر مزدحمة ولا توجد احتياطات وقائية من كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:29 ص
مسح لـ"بصيرة": السوبر ماركت فى مصر مزدحمة ولا توجد احتياطات وقائية من كورونا سوبر ماركت
كتب هانى الحوتى

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أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة، مسح داخل 25 فرع للمتاجر الكبيرة والمتوسطة (سوبر ماركت) في القاهرة والجيزة لملاحظة احتياطات الوقاية من عدوى فيروس كورونا (كوفيد – 19).
 
وأظهرت الملاحظة أن 32% من المتاجر التي تم ملاحظتها مزدحمة إلى حدٍ كبير، و40% متوسطة الازدحام و28% غير مزدحمة، وأكد 72% من مديري الفروع التي تمت زيارتهم أن عدد العملاء زاد خلال الأسبوع الماضي عن الأسبوع قبل الماضي، بينما 20% أفادوا بأنه لم يحدث تغير في عدد العملاء و8% أكدوا أن عدد العملاء في الأسبوع الماضي كان أقل من الأسبوع قبل الماضي.
 
وبالرغم من حدوث ارتفاع في عدد العملاء في الأسبوع الماضي مقارنةً بالفترة السابقة له، إلا أن معظم المتاجر التي تمت زيارتهم لم يتخذوا ما يكفي من الاحتياطات لمنع نقل عدوى فيروس كورونا حيث إن 80% منهم لم يضعوا مطهرات للأيدي للعملاء لاستخدامها قبل بدء التسوق، و16% فقط يرتدي جميع العاملين فيهم كمامات بينما 72% يرتدي جزء من العاملين فيها الكمامات وباقي العاملين لا يرتدونها و12% لا يرتدي كل العاملين فيها الكمامات، ويعد الوضع أفضل قليلاً بالنسبة لارتداء القفازات حيث تشير البيانات إلى أن 44% من المتاجر التي تمت زيارتها يرتدي كل العاملين فيها قفازات بينما 52% يرتدي بعض العاملين فيها قفازات ولا يرتدي باقي العاملين القفازات، و4% لا يرتدي كل العاملين بها قفازات.
 
ولاحظ مسح بصيرة، أن معظم المتاجر (92%) لا تقوم بتطهير عربات أو سلال التسوق بينما 4% (متجر واحدة فقط) يقوم بتطهير كل عربات وسلال التسوق، و4% (متجر واحد) قام بتطهير بعض عربات التسوق ولم يطهر الباقي خلال مدة الملاحظة.
 
وبالنسبة لطابور دفع حساب المشتريات فقد لوحظ أن الطابور طويل في 40% من المتاجر، وفي المقابل فإن 32% فقط من المتاجر تحافظ على وجود مسافات تتجاوز متر بين كل عميل والذي يليه في طابور الدفع بينما باقي المتاجر لا تحافظ على ذلك.
 
وفيما يتعلق بتوافر السلع فقد لوحظ أنه في 64% من المتاجر كانت أرفف وثلاجات السلع ممتلئة بصورة تامة، وفي 32% كانت الأرفف ممتلئة إلى حدٍ ما، بينما لا توجد أي متاجر تعاني من فراغ أرفف وثلاجات السلع. 
 
يذكر أنه تم إجراء الملاحظة في 25 متجر من المتاجر الكبيرة والمتوسطة الحجم التي لها أفرع متعددة، وقد تم اختيار العينة لتمثل المناطق المختلفة في القاهرة والجيزة، وقد تمت عملية الملاحظة يوم الخميس 26 مارس 2020، وسجلت البيانات بناء على ملاحظة الباحثين لمدة نصف ساعة على الأقل داخل كل متجر.
 

بصيرة

السوبر ماركت

كورونا

مسح بصيرة

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