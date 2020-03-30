اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:07 م
خالد صلاح
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مستشار رئيس وزراء بريطانيا يعزل نفسه بسبب أعراض قد تشير لإصابته بكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:34 م
مستشار رئيس وزراء بريطانيا يعزل نفسه بسبب أعراض قد تشير لإصابته بكورونا رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
رويترز

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بدا أن فيروس كورونا الجديد يواصل الانتشار في قلب الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، مع خضوع دومينيك كامينجز، أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للعزل الذاتي بعد ظهور أعراض عليه قد تشير لإصابته بالمرض بعد أيام من تأكيد إصابة جونسون به.

وأكد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينج ستريت تقريرا نشرته صحيفة ديلي ميل عن أن كامينجز، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في الحكومة، ظهرت عليه أعراض شبيهة بالإصابة بكوفيد-19 في مطلع الأسبوع وعزل نفسه.

وأصبح جونسون يوم الجمعة أول زعيم لقوة عالمية كبرى يصاب بالفيروس. كما أكدت التحاليل إصابة وزير الصحة مات هانكوك أيضا بينما خضع كريس ويتني، كبير المستشارين الصحيين للحكومة، للعزل الذاتي.

واتخذت بريطانيا في البداية نهجا اعتبر متواضعا لاحتواء انتشار المرض مقارنة بما طبقته دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا.

لكن جونسون فرض قيودا أكثر صرامة بعد أن أظهرت توقعات أن التفشي قد يودي بحياة ربع مليون شخص في البلاد.

 


كورونا

بريطانيا

جونسون

فيروس كورونا

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