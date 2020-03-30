اليوم السابع
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خالد صلاح
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مسئول طبى أمريكى: وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف شخص

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 ص
مسئول طبى أمريكى: وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف شخص اجراءات مكافحة فيروس كورونا
واشنطن أ ش أ

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قال اختصاصى علم المناعة، ومدير المعهد الوطنى الأمريكى للحساسية والأمراض المعدية، أنتونى فاوتشي، إن حالات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الولايات المتحدة قد تصل إلى 200 ألف شخص.

ووصف فاوتشي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، اليوم الأحد - هذه التقديرات بأنها رقم قابل للتغيير فى الوقت الذى بلغ فيه عدد الوفيات فى نيويورك إلى أكثر من ألف شخص.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت الصين وايطاليا فى عدد الاصابات لتصبح الدولة رقم واحد فى العالم فى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد .. فى الوقت الذى رفضت فيه ولاية نيويورك فرض العزل التلقائى الكامل على الولاية على الرغم من تزايد عدد الاصابات والوفيات بها.

كما أعلنت ولاية نيو اورلينز احتمال نفاد معدات التنفس الصناعى خلال أسبوع.

 


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