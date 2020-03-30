وأضاف بقاط - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - "أنه من المبكر جدا أن تعلن اللجنة عن مدى استجابة المرضى المستفيدين من علاج (هيدروكسي كلوروكين)، وهذا الدواء لا تظهر نتائجه إلا بعد 10 أيام ".

يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية أمرت منذ 6 أيام المستشفيات التي تستقبل المصابين بفيروس "كورونا" باستخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" الذي أثبت نجاحه في التصدي لأعراض الوباء في الدول التي طبقته.

وبحسب بقاط فإن ملاحظة نتائج هذا الدواء العيادية والفيروسية وتأثيره إيجابيا على صحة المريض الذي خضع لهذا العلاج لا تظهر إلا بعد 10 أيام من تطبيقه وليس قبل هذه المدة.

وكشف عن أن لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس "كورونا"، قررت تعميم وصف دواء "هيدروكسي كلوروكين" على جميع المصابين بهذا الوباء بكل المستشفيات التي تتكفل بالمرضى عكس ما تقرر تطبيقه قبل أسبوع أي وصفه للحالات الحادة فقط.

وأعرب بقاط عن ارتياحه لتوفير الصيدلية المركزية للمستشفيات المخزون الضروري الكافي من مادة "هيدروكسي كلوروكين" لمصلحة جميع المواطنين.