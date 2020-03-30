وأضافت المصلحة أن مساعدات التوجيه وأنظمة التوجيه المعزز قد تتعطل بسبب وجود أخطاء محتملة في الاستبدال السابق لرفوف التوجيه، ما يزيد من خطر تحطم السيارة ويشكل مخاطر محتملة على السلامة.

وتابعت اللجنة أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء، فيما ستقوم الشركة المعنية بفحص وإصلاح الأجزاء المعيبة بشكل مجاني.