مدن ومراكز الشرقية تواصل تطهير المنشآت ضد فيروس كورونا .. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تواصل مراكز ومدن محافطة الشرقية، بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى ومديريات "الصحة – الزراعة - الطب البيطرى"، حملاتها الموسعة بمختلف المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى .

بالإضافة إلى تطهير وتعقيم مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد والوحدات السكنية والوحدات المحلية والقروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية والمجازر ومراكز الشرطة والوحدات البيطرية والمديريات والإدارات الخدمية بالقرى والمراكز ، للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وانطلاقاً من الوعى بأهمية دور المجتمع المدنى فى دعم ومعاونة الجهاز التنفيذى فى تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافه والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشأت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال ، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية

تطهير وتعقيم المنشأت بالشرقية