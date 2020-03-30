"محامين الدقهلية" ينشئ صندوق أزمات لمساعدة المحامين بسبب فيروس كورونا

كتب محمد السيد

قرر مجلس نقابة محامي جنوب الدقهلية، برئاسة محمد الغمري، إنشاء صندوق الأزمات لمساعدة المحامين، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، حيث قال حاتم شوقي وكيل النقابة الفرعية، إن مجلس النقابة قرر إنشاء صندوق الأزمات لمساعدة المحامين، مشيرا إلى أن العرض المالي الفرعية تبين وجود 24880 جنيه فقط.

وأضاف شوقى أنه تم تحديد موعد خلال 48 ساعة لمقابلة النقيب العام رجائي عطية، وذلك للمطالبة بتفعيل المادة 213 محاماة، التي تقتضي مساعدة المحامين في مواجهة الأزمات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ من صندوق الفرعية لشراعة مطهرات وكمامات وتوزيعها على المحامين لمواجهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة تعقيم كافة عرف المحامين بمحاكم الدقهلية.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين قد أصدر بيانا لجموع المحامين جاء فيه: "يرجى الإحاطة بأنه توجد وحدة إصدار خطابات العلاج و التحويلات بنادى المحامين النهرى بكورنيش المعادى، وتعمل يوميا للساعة الثالثة عصرا عدا الجمعة، و يمكن للزملاء وأسرهم اللجوء إليه فى المواعيد المذكورة". وقال نقيب المحامين إن ذلك يأتي الحاقًا للتعميم الذى أصدره، أمس، إلى كافة الجهات العلاجية التى تتعامل معها النقابة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد أصدر، أمس، تعميما لتوفير العلاج للمحامين و المحاميات وجاء نصه كالاتى: نظرا لغلق النقابة العامة لظروف الوقاية من الوباء المنتشر وتعطيل مباشرتها لأعمالها، وإذ لا يزال موعد البطاقات العلاجية الجديد مفتوحا حتى ٣١ مارس ٢٠٢٠ وتم تمديده إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ وتعذر كتابة خطاب إليكم بالتحويل لغلق النقابة. يرجى التكرم بقبول عرض الحالات التي ترد إليكم مشفوعة بالبطاقة العلاجية للعام الحالي أو العام المنصرم بشرط تقديم بطاقة النقابة عن عام ٢٠٢٠ وعرض بطاقة الرقم القومي وأخذ صورتها.