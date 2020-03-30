محافظ سوهاج يوجه بصرف المعاشات بدءا من الأربعاء المقبل

سوهاج - عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتنسيق بين الوحدات المحلية المختلفة ومكاتب البريد، والإدارات التعليمية، ومراكز الشباب، والمنطقة الأزهرية، ومديرية أمن سوهاج، كل فى نطاق اختصاصه للتوسع فى صرف المعاشات بالمدارس، والأندية، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية"، نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث يبدأ الصرف اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانبه قال عبد الستار الغرباوى مدير عام الإدارة العامة للبريد بسوهاج إنه تقرر إلحاق 34 ملحقا لصرف المعاشات منه ضمن 34 مكتب بريد وهم: فى مركز ومدينة سوهاج " مكتب بريد سوهاج الرئيسى يصرف من مدرسة اللواء نبيل فراج، مكتب بريد المحامدة البحرية يصرف من معهد المحامدة الإبتدائى الأزهري، مكتب بريد أحمد ضيف الله يصرف من معهد قلفاو الابتدائى الأزهري، مكتب بريد أولاد نصير يصرف من مدرسة أولاد نصير الإبتدائية ".

وفى مركز ومدينة المراغة " مكتب بريد المراغة فرعى يصرف من مدرسة محمد عبد المطلب، مكتب بريد بناويط يصرف من مدرسة بناويط الإبتدائية، مكتب بريد باصونة يصرف من مدرسة باصونة الإعدادية، مكتب بريد أولاد اسماعيل يصرف من مدرسة مجمع أولاد اسماعيل الابتدائية " .

وفى مركز ومدينة أخميم " مكتب بريد أخميم فرعى يصرف من معهد فتيات أخميم الأزهري، مكتب بريد نيدة يصرف من مركز شباب نيدة، ومكتب بريد ابار الوقف يصرف من مدرسة ابار الوقف الإعدادية، مكتب بريد ابار الملك يصرف من مدرسة ابار الملك الإبتدائية " .

وفى مركز ومدينة ساقلتة " مكتب بريد الصوامعة شرق يصرف من مدرسة مؤسسة الصوامعة شرق، مكتب بريد سفلاق يصرف من مدرسة الثورة الإعدادية بنات، مكتب بريد ساقلتة يصرف من مدرسة بنى واصل الابتدائية، مكتب بريد فاو جلى يصرف من مدرسة فاو، مكتب بريد العوامية يصرف من مدرسة الشهيد حمدى الابتدائية، مكتب بريد الكتاكتة يصرف من مدرسة رمضان على الابتدائية".

وفى مركز ومدينة البلينا " مكتب بريد أولاد عليو يصرف من مركز شباب أولاد عليو، وفى مركز ومدينة المنشاة " مكتب بريد المنشاة الرئيسي، والفرعى يصرف من مدرسة أسماء بنت أبى بكر الصديق الإعدادية بنات".

وفى مركز ومدينة طهطا " مكتب بريد ساحل طهطا يصرف من معهد ساحل طهطا الإعدادي، مكتب بريد طهطا فرعى يصرف من مدرسة الصنايع بنين، مكتب بريد الصفيحة يصرف من مدرسة مجمع الصفيحة، مكتب بريد صلاح سالم يصرف من مدرسة الشهيد علاء البنا الابتدائية، مكتب بريد شطورة يصرف من مدرسة شطورة الإعدادية بنات، مكتب بريد بنجا يصرف من مدرسة بنجا الإعدادية، مكتب بريد طهطا الرئيسى يصرف من معهدالشيخ محمود عنبر الإعدادي، مكتب بريد الطليحات يصرف من مكتب بريد مدرسة الطليحات الابتدائية، مكتب بريد نزلة القاضى يصرف من مجمع مدارس نزلة القاضي، مكتب بريد بنى حرب يصرف من معهد أحمد عيسى الأزهري ".

وفى مركز ومدينة جرجا " مكتب بريد البربا يصرف من مجمع البربا الابتدائي، وفى مركز ومدينة جهينة " مكتب بريد جهينة الغربية الرئيسى يصرف من مركز شباب جهينة، مكتب بريد جهينة الغربية فرعى يصرف من مدرسة الثانوية التجارية".