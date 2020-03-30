محافظ سوهاج يوجه باستغلال ساعات الحظر فى رفع مستوى النظافة وكفاءة الكهرباء

سوهاج - عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

ومن جانبه أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة البلينا أنه تمت أعمال الصيانة اللازمة لـعدد 170 كشاف كهرباء ورفع كفاءة الإنارة بشوراع مدينة البلينا " كورنيش النيل، وشارع الشونة، ومجمع المدارس، والوحدة القروية بني حميل، وقرية العرابة.

وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، أنه نفذت حملة مكبرة لمراجعة أعمال الإنارة بمنطقة سوق مدينة ناصر، وإزالة الإشغالات، والقمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشيرا إلى متابعة أعمال الإنارة والتطهير بكورنيش النيل الغربي خلال ساعات الحظر .

وأشار عبد المنعم على عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى رفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملة مكبرة استهدفت " مدخل المدينة، وشوارع " التحرير، والحرية"

وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبو الخير رئيس المركز أنه تم القيام بحملة تطهير وتعقيم مساءً لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بشوارع مدينة المراغة ، بدأت" بشارع النيل ، النزلة ، نجع الحاكم ، نجع خليفة ، شارع المرور ".