محافظ سوهاج يلتقى جمعية المستثمرين لحل معوقات عملية الإنتاج بالمصانع

سوهاج - عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اجتماعا مع جمعية المستثمرين بسوهاج بحضور الدكتور أحمد سامي نائب المحافظ واللواء عصام حسين نائب مدير الأمن واللواء عصام الليثى السكرتير العام و طارق الوراقى السكرتير المساعد والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين والمهندس سلطان السمان نائب رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج.

والدكتور مصطفى الشندويلي رئيس مستشفى مصر الدولي وعضو مجلس إدارة الجمعية والدكتور هاني حليم رئيس مؤسسة طيبة للتنمية وعضو مجلس إدارة الجمعية ورؤساء المناطق الصناعية.

ناقش الاجتماع وضع خطه عاجله لتيسر تنقل الأفراد والخامات للمصانع والإجراءات الاحترازيه للوقايه من مرض كورونا ، كما قدمت الجمعية مساهمات متنوعة للتخفيف عن كاهل المواطنين المضارين من الظروف الحالية وسوف يتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي وكذلك بعض المهمات والاجهزه للمستشفيات .

كما نافش الاجتماع الظروف الاحترازية والاحتياطات فى جميع المصانع بجميع المناطق الصناعية للحد من انتشار مرض الكورونا ، وكذلك ترتيب تصاريح نقل الموظفين من وإلى المصانع حتى تستمر عجلة الانتاج وعمل تصاريح للاتوبيسات لنقل العمال والموظفين وسيارات نقل المواد الخام فى أوقات الحظر كما قرر المحافظ تخصيص شخص تابع للرقم 122 النجدة لتلقى الشكاوى الخاصة بالعمال أو المصانع غيرها، بالاضافة الى بحث المشاكل الأخرى التى تعيق الإنتاج من ناحية حماية المستهلك أو البيئة أو القوى العاملة او التأمينات ، كما ذكر المحافظ أن هناك أكثر من 2 مليار جنيه سيتم ضخهم لترفيق المصانع فى المناطق الصناعية على أعلى مستوى بدءا من جرجا وطهطا وحى الكوثر والاحايوة .