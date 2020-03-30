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محافظ الشرقية: تسليم شرائح التابلت للثانوية العامة فى المدارس

الإثنين، 30 مارس 2020 02:01 م
محافظ الشرقية: تسليم شرائح التابلت للثانوية العامة فى المدارس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إنه أعطي تعليمات بسرعة تقسيم طلاب الثانوية العامة علي مدار الاسبوع وفتح فصول بالمدارس لتسليم شرائح التابلت ، ذلك لمنع  التكدس والزحام من قبل الطلاب علي مكاتب الاتصالات لاستلامها، مؤكدا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات للحد من الزحام .

كانت شهدت مقار شركة الإتصالات صباح اليوم الإثنين ، طوابير من قبل الطلاب والذين تكدسوا أمامها لاستلام الشريحة الخاصة بهم ، ذلك بما يخالف تعليمات مجلس الوزراء بالحد من التجمعات منعا لانتشار فيرس الكورونا .
 
يشار أن محافظة الشرقية،  شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا علي وكيلي وزارتي "الصحة- الزراعة"، بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .
 
ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على  السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.
 
 
 

 


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