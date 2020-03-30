محافظ الدقهلية : تسليم 20 ألف كارت تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تسليم 19 ألف و707 كارت جديد من برنامج تكافل وكرامة سيتم توزيعهم على مستفيدين جدد بالدقهلية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية ل13 ألف و851 للأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وأضاف محافظ الدقهلية ،أنه تم توزيع 5765 كرتونة مواد غذائية و5750 شنطة مواد غذائية و55 طقم ملابس أطفال، باجمالي 11 ألف و570 أسرة، بالإضافة إلى توزيع 350 كيلو لحوم ،وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ الدقهلية تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والخير لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.

ومن جانبه أكد المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم ورود كروت تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيبدأ صرفها اعتبارا من منتصف الشهر القادم عن شهري مارس وأبريل ،والمساعدات الانسانية تم تقديمها بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال .

يذكر ان أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة تخفيض سعر بيع اللحوم بمختلف منافذ المحافظة ليكون 70 جنيه بدلا من 80 جنيه، وتخفيض أسعار بيع جميع أنواع الأسماك بنسبة 25% عن السعر الحالي .

وأعلن محافظ الدقهلية عن تخفيض أسعار بيع الخضراوات والفاكهة بجميع المنافذ بنسبة 25% عن الأسعار الحالية ،وأكد على إلغاء ترخيص اي منفذ بيع في حالة عدم الالتزام بالأسعار الجديدة المخفضة.

ووافق محافظ الدقهلية على اقامة منفذ جديد للخضراوات والفاكهة بجوار التعاون الزراعي بشارع الجيش امام استاد المنصورة الرياضي، لتيسير الطلب على السلع بأسعار مخفضة لصالح المواطنين.