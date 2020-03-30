اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 05:44 م
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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وتعقيم مواقف السيارات والمنشآت

الإثنين، 30 مارس 2020 05:39 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة وتعقيم مواقف السيارات والمنشآت محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة بعدد من الأحياء اليوم شملت جنوب الجيزة والعمرانية والعجوزة حيث تفقد مشروعات الطرق والرصف والتطوير، للوقوف علي نسب تنفيذ المشروعات الجارية والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحدد دون اي تقصير .
 
كما تفقد راشد اعمال تطوير ميدان النهضة للتأكد من الالتزام  بالمواصفات الهندسية المتفق عليها، كما تفقد حالة الشوارع ومجهودات رش وتعقيم وتطهير المرافق الحيوية والمنشآت الخدمية وحاله النظافة ومجهودات رفع الاشغالات ومواجهة اى مخالفات للمقاهي والكافيتريات حفاظا على سلامة المواطنين .
 
وحرص محافظ الجيزة علي التحاور مع المواطنين وحثهم علي ضرورة الالتزام في المنازل وعدم النزول الي الشارع الا في حالات الضرورة القصوي.  
 
 
وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة مجهودات تطهير وتعقيم موقف اتوبيسات نفق العشرين  و مسجد الرحمن وكنيسة الانبا بولس الرسول بشارع الدكتور بحي العمرانية ومحلات الجزارة ومقار البنوك وشركات الاتصالات والبريد والشوارع الجانبية بحي الوراق . 
 
رافق محافظ الجيزة خلال جولته تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب واللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .
 
وكان محافظ الجيزة وجه بإيقاف الاحتفالات الشعبية والموالد لما تحوية من تجمعات بشرية تمثل خطورة علي المواطنين، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، قد اتخذت كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا علي سلامة المواطنين والاهتمام برش وتطهير كافة الدواوين والمكاتب الإدارية والإدارات التي تقدم خدمات للمواطنين. 
 
 
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
 
تعقيم المواصلات العامة بالجيزة
تعقيم المواصلات العامة بالجيزة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة (2)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة (3)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة (1)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان النهضة

 


ميدان النهضة

تطهير الشوارع

الجيزة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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