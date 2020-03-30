اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر : فتح المدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس

الإثنين، 30 مارس 2020 07:47 م
محافظ البحر الأحمر : فتح المدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وجه محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى بفتح المدارس لصرف المعاشات بجميع مدن المحافظة ،بالإضافة إلى مكاتب البريد،وذلك لمنع التكدس و تقليل الازدحام، للحد من انتشار الفيروس، و للحفاظ على أهالى المحافظة من كبار السن، استكمالا للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين

 قامت الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر بتكليف الجهات المعنية بتخصيص مدرستين بكل مدينة بالإضافة إلى استغلال المساحة الفضاء أمام مبنى الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم ، تسمح لاصحاب المعاشات من صرف المعاش بسهولة ويسر ، مؤكدة بضرورة حسن معاملتهم ، و ان تكون الاماكن المحددة قريبة من الجميع ، مناشدة بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية .

تحددت الأماكن الآتية لصرف المعاشات بكافة المدن وهى : بمدينة رأس غارب مدرسة الشهيد أحمد العدوي و مدرسة السادات الاعدادية ،و بمدينه الغردقه مدرسة حسن كامل الابتدائية بشارع النصر و مكتب بريد الغردقة فرعي حفر الباطن و مدرسه حسين سعيد بميدان السقالة، و مدينة سفاجا مدرسة الثانوية بنات، ومدرسة علي بن ابي طالب مدرسة سفاجا الابتدائية

وفي مدينة القصير تم مدرسة النصر الابتدائية، ومدينة مرسى علم أمام مبنى الوحدة المحلية، و مدينة الشلاتين مدرسة  السادات الابتدائية، وفى قرية ابو رماد مدرسة سعد زغلول الابتدائية، و مدينه حلايب  بمدرسة الاعدادية الثانوية، على أن يتم صرف المعاشات وفقا للجدول الزمنى المرفق  .

 

sss

البحرالاحمر

صرف المعاشات بالبحر الأحمر

الغردقة

تخصيص مدارس لصرف المعاشات

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